El contundente mensaje de los CEOs a favor del Gobierno: qué dijeron

El ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró la concreción del acuerdo de canje de la deuda bajo legislación externa que está en manos de acreedores privados y resaltó que se trata de un paso "fundamental" para tranquilizar la economía argentina, que transita su mayor recesión registrada en la historia.

"La República Argentina restauró la sostenibilidad de su deuda pública con acreedores privados. Es un paso absolutamente fundamental en el camino de tranquilizar la economía. Un camino que continuaremos recorriendo cuidando a Argentina en cada paso que damos", señaló en su cuenta de Twitter.

La República Argentina restauró la sostenibilidad de su deuda pública con acreedores privados.



Es un paso absolutamente fundamental en el camino de tranquilizar la economía. Un camino que continuaremos recorriendo cuidando a Argentina en cada paso que damos. pic.twitter.com/uQP8vDAFZ7 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) September 1, 2020

El canje de 21 bonos de la deuda externa por u$s 66.137 millones tuvo una aceptación de 93,55% y permite un intercambio del 99% de los títulos -por alrededor de u$s 65.500 millones-. Se activaron casi todas las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), con lo que la reestructuración de la deuda es casi total. Los cupones de intereses se recortarán un 43,8% desde el 7% promedio actual hasta el 3,07%.

En redes sociales, varios empresarios argentinos celebraron el logro del gobierno con un mensaje coordinado a través de Twitter. Bajo el hashtag #ConsensoPorArgentina, se compartió un mensaje que reza: "Celebramos el éxito de la restructuración de deuda alcanzada con mucho esfuerzo, unidad, creatividad y visión. Construyamos TODOS JUNTOS un consenso básico de país con los mismos ingredientes, proyectando la Argentina que queremos".

Celebramos el éxito de la restructuración de deuda alcanzada con mucho esfuerzo, unidad, creatividad y visión. Construyamos TODOS JUNTOS un consenso básico de país con los mismos ingredientes, proyectando la Argentina que queremos.#ConsensoPorArgentina — Martin Migoya (@migoya) September 1, 2020

Celebramos el éxito de la restructuración de deuda alcanzada con mucho esfuerzo, unidad, creatividad y visión. Construyamos TODOS JUNTOS un consenso básico de país con los mismos ingredientes, proyectando la Argentina que queremos.#ConsensoPorArgentina#LaArgentinaQueQueremos — Federico Agardy (@AgardyFederico) September 1, 2020

Celebramos el éxito de la restructuración de deuda alcanzada con mucho esfuerzo, unidad, creatividad y visión. Construyamos TODOS JUNTOS un consenso básico de país con los mismos ingredientes, proyectando la Argentina que queremos.#ConsensoPorArgentina#LaArgentinaQueQueremos pic.twitter.com/Pi7x1CL5YK — Damian Wachowicz (@wachowiczd) September 1, 2020

El mensaje fue compartido por Martín Migoya, fundador y CEO del unicornio de tecnología Globant; Martin Otero Monsegur, Presidente del Directorio de San Miguel; Damian Wachowicz, director de Bayton; Leonardo Andreu, de Endeavor, Juan Pablo Lafosse, CEO de AlMundo; Diego Manfio, de Endeavor y Federico Agardy, ex director de InvestCapital.

Celebramos el éxito de la restructuración de deuda alcanzada con mucho esfuerzo, unidad, creatividad y visión. Construyamos TODOS JUNTOS un consenso básico de país con los mismos ingredientes, proyectando la Argentina que queremos.#ConsensoPorArgentina#LaArgentinaQueQueremos — Leonardo Andreu (@AndreuLeonardo) September 1, 2020

Celebramos el éxito de la restructuración de deuda alcanzada con mucho esfuerzo, unidad, creatividad y visión. Construyamos TODOS JUNTOS un consenso básico de país con los mismos ingredientes, proyectando la Argentina que queremos.#ConsensoPorArgentina#LaArgentinaQueQueremos — Juan Pablo Lafosse (@JuanPLafosse) September 1, 2020

Por ahora, el nombre que más fuerte suena en ausencia es el de Marcos Galperin que sigue exiliado en el Uruguay.