El consumo en los súper se estancó en diciembre y subió 4,4% en los shopping

La venta en los supermercados no registró variación en diciembre último mientras que en los centros de compras o shoppings crecieron 4,4% en forma interanual, informó hoy el INDEC.



Las ventas medidas a precios corrientes, es decir sin desagregarle el impacto inflacionario, crecieron en 2017 en los supermercados 20% y en los centros de compra 20,2%, respecto del 2016.



El organismo no informó las cifras de las ventas anuales por cantidades por cuanto los registros de ventas físicas, debido a la emergencia estadística, se normalizaron recién en abril del año pasado, por lo que no es posible realizar esa comparación anual.



A precios corrientes la facturación durante el año pasado alcanzó a los 349.554,3 millones de pesos y creció 20,5% respecto del 2016.



En diciembre último las ventas, a precios corrientes, llegaron a 38.878,7 y crecieron un 20 por ciento, en comparación con igual mes del año anterior.



En los centros de compras las ventas durante el 2017 llegaron a 61.274,4 millones de pesos y crecieron un 16,2% respecto al año anterior.

En diciembre último las ventas en los centros o shoppings llegaron a 8.548,4 millones, y por el impacto de las fiestas de fin de año marcaron un récord, medido a precios corrientes.



En los centros de compras las ventas físicas o por cantidad de artículos alcanzaron en diciembre su quinto mes de crecimiento, mientras que en los supermercados no tuvieron variación en el último mes del año anterior y crecieron solo un 1,1% en noviembre último, tras la variación negativa de octubre del 0,1% de baja.

En los supermercados de todo el país las jurisdicciones donde se registraron las subas m s importantes de ventas en diciembre a precios corrientes Neuquén, 23,0%; Santa Fe, 22,7%; ‘Otras provincias del Norte‘, 20,2%; y ‘Otras provincias del Centro y del Oeste‘, 22,1%.



En los shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los rubros con mayores ventas en diciembre fueron ‘Otros‘, 32,3%; ‘Electrónicos, electrodomésticos y computación‘, 29,1%; ‘Patio de comidas, alimentos y kioscos‘, 27,1%; ‘Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar‘, 26,4% y ‘Diversión y esparcimiento‘, 20%, respecto de igual mes del 2016.

En los centros de compras de Gran Buenos Aires, las mayores ventas correspondieron a ‘Electrónicos, electrodomésticos y computación‘, 28,6%; ‘Diversión y esparcimiento‘, 28,3%; ‘Patio de comidas, alimentos y kioscos‘, 25,4%; ‘Juguetería‘ 23,4%; e ‘Indumentaria, calzado y marroquinería‘, 17,5%, efectuando la misma comparación.