El comodín Tapia: Macri recibió al yerno de Moyano y charlaron sobre la marcha

Lunes 12, predio de la AFA en Ezeiza. Hugo Moyano, presidente de Independiente, se saca fotos de ocasión con la bella embajadora del Mundial de Rusia Victoria Lopyreva, y con su yerno, Claudio Tapia, que desde hace 11 meses ostenta, nada menos, que el rótulo de presidente de la AFA. Se fotografían los tres y, de inmediato, Moyano se despacha en una improvisada conferencia de prensa contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Jueves 15, Casa Rosada. Macri recibe con un abrazo a Tapia y durante más de una hora dialogan sobre temas de carácter institucional, según definen desde Presidencia. La charla, según fuentes ejecutivas, poco tuvo que ver con el fútbol.

En menos de 72 horas, Tapia se paró de los dos lados de la grieta más ancha de la política argentina de los últimos meses. A seis días de la marcha que convoca su suegro en contra del Gobierno, fue citado por el Presidente para oficiar de intermediario en esa relación hoy irreconciliable.

"Con Moyano no se puede reunir en este momento, por eso no es casual que haya venido Chiqui", admitieron en Balcarce 50 sobre la visita de ayer. Y reconocieron que, además de tocar temas de la agenda futbolística actual y de hablar del proyecto de organizar el Mundial 2030 junto con Uruguay, charlaron sobre la marcha del miércoles y sobre la situación judicial del dirigente camionero, que denuncia una persecución del Gobierno en su contra.

La versión oficial, fuera del off the record, fue bien distinta. Fernando de Andreis, el secretario general de la Presidencia, dijo que Tapia y Macri se conocen desde "hace más de diez años" y que en el Gobierno tienen "claro" que el presidente de la AFA y el líder camionero "son dos personas distintas", por lo que "no hay que mezclar una cosa con la otra".

No obstante, puertas adentro, reconocen en el actual mandamás de la AFA a un aliado del Gobierno después de que fuera erigido en el cargo tras una sociedad estratégica de la que formó parte el presidente de Boca, Daniel Angelici , hoy Vice de AFA, y, según denunció sistemáticamente la diputada oficialista Elisa Carrió, operador del macrismo en los tribunales de Comodoro Py.

En línea con la hipótesis que niega una embestida contra Moyano, en la Rosada destacan que a principios de año Jorge Triaca asistió, con el líder gremial, a la inauguración de una clínica de Camioneros en Caballito. "Si Moyano tiene problemas con la Justicia, nada tiene que ver el Gobierno", plantean.

Moyano cree todo lo contrario. "Dicen que no tengo que hacer la marcha y presentarme en la Justicia, pero ¿a qué me voy a presentar si no estoy involucrado en nada? Es todo verso", acusa al Ejecutivo. Semanas atrás, había dicho que "si voy preso, que sea en la celda de al lado del padre de Macri", en referencia al empresario Franco Macri. El Presidente replicó: "No tiene que ponerse nervioso, y mucho menos meterse con una persona de 87 años".

Desde el moyanismo, en tanto, le negaron a El Cronista que la visita de Tapia a la Rosada haya tenido que ver con un intento de acercamiento hacia el Gobierno. "De ninguna manera Chiqui fue en representación nuestra. La reunión se circunscribió a temas puntuales de la AFA", cerraron.