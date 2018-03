El comisario se defendió de las escuchas: el llamado a “El Faraón” fue de “cortesía”

El ex jefe de la DDI de Almirante Brown comisario Leonardo Julián, desplazado tras una escucha telefónica en donde dialoga con Marcelo “El Faraón” Melnyk, admitió hoy el llamado, que calificó como “de cortesía”, pero dijo ser “totalmente inocente” y sostuvo que “en ningún momento se protegió a nadie”.

Además, negó conocer al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y a Víctor Schillaci al sostener que al ex funcionario kirchnerista lo vio “por televisión” nada más.

“Estoy a disposición de la Justicia para que crean conveniente que yo aclare. En lo absoluto, no tengo nada que ver con ninguna banda, a Marcelo lo conocía porque es un vecino de barrio como conocía a un montón de vecinos. No solamente que yo lo llamé ese día a Marcelo, sino que llamé a otros vecinos de Ezpeleta, como teníamos contacto con la cuestión de seguridad, como fue tan rápido el cambio mío tuve tiempo para avisarle a la gente que no estaba más en Ezpeleta”, explicó el policía.

Durante una entrevista en radio Mitre, Julián dijo que el llamado que le hizo desde la distrital de Almirante Brown al “El Faraón”, detenido por su presunta complicidad con la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez,fue con “total transparencia” y “de cortesía”.

“Desde junio hasta el 24 de diciembre (de 2015) estuve en la comisaría 6 Quilmes, en Ezpeleta, el 24 me hago cargo de la distrital de Almirante Brown. Yo tengo entendido que la fuga es el 27, el 29 de diciembre es la comunicación con Marcelo y el día 30 lo detienen. Entonces, de ninguna manera le daba protección, no lo hacía”, enfatizó el jefe policial.

Ayer se difundió una escucha telefónica en donde Julián dialoga con Melnyk, actualmente detenido por su presunta complicidad con la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

En un tono amistoso y de confianza, se escucha que Julián le dice a Melnyk: “Acá tenés banca” y le informa que está como “jefe de distrito de Almirante Brown”.

“En ningún momento se protegió a nadie, nunca he protegido a nadie. Soy totalmente inocente de las acusaciones que en los medios se está haciendo”, enfatizó.

Luego agregó: “Además de ser comisario tras 26 años de servicio, soy abogado, profesor universitario en derecho y especialista en lucha contra el narcotráfico. No tengo absolutamente nada que ver con nada”.

Insistió que ‘jamás‘ fue a la casa de ’El Farón’ y cuando le preguntaron si tenía relación con Fernández, los hermanos Lanatta y Schillaci, el policía aseveró: “De ninguna manera”.

“Trabajé en Quilmes, pero en televisión lo ví (a Fernández)...Nunca los conocí (por los fugados), no tengo relación, nunca he hablado”, declaró.

Melnyk, dueño de una pizzería de Quilmes, se encuentra arrestado bajo la acusación de presunto “encubrimiento” en el marco de la causa que se investiga la fuga del 27 de diciembre en el penal de General Alvear

Los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, se fugaron el 27 de diciembre pasado del penal bonaerense de General Alvear y fueron recapturados entre el sábado y el lunes en la provincia de Santa Fe.