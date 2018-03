El comercio con Estados Unidos lleva diez años en rojo

El intercambio comercial de Argentina con Estados Unidos terminó 2015 con un déficit de 4727,7 millones de dólares. Diez años antes, en 2005 la balanza resultaba positiva con u$s 495,4 millones.

¿Qué paso en los últimos diez años? En cifras, Argentina redujo las exportaciones en u$s 1000 millones, se descendió de u$s 4493,1 millones en 2005 a u$s 3382,3 millones en 2015, y casi duplicó las importaciones: en 2005 eran u$s 3997 millones y el año pasado, ascendían a 7655 millones de dólares.

En la última década, el déficit en el intercambio con Estados Unidos fue creciente

Los principales productos que se le vendieron a Estados Unidos en 2015 fueron el biodiesel, por 385 millones y una participación del 11,4%; aceites crudos de petróleo con 298 millones y el 8,8; vinos por 265,4 millones y el 7,8; aleaciones de aluminio con 109,9 millones y el 3,2; y aceites de limón con 101,4 millones y el 3,2 por ciento.

Diez años atrás, se exportaron productos similares pero generando ingresos considerablemente superiores: biodiesel por 918,7 millones y 20,4%; aceites crudo de petróleo por 886,5 millones y 19 ,7%; fuel oil por 209,6 millones de dólares; aleaciones de aluminio por 128,7 millones y preparaciones bovinas por 87 millones y una participación de casi el 2%.

De Estados Unidos, el año pasado se importó gasoil por 1.102,3 millones con una participación del 14,5; aviones por 449,4 millones y el 5,9; compuestos orgánicos e inorgánicos por 182 millones y máquinas de sondeo rotativas por 158,6 millones, con el 2,1%.

En 2005, se le había comprado aviones por 367,2 millones con una participación del 9,2; ácido tereftálico (para hacer envases y botellas) por 102,9 millones, con el 2,6; gasoil con 87,2 millones con el 2,2 y compuestos orgánicos e inorgánicos por 74,8 millones de dólares y el 1,9 por ciento.

En la última década, el déficit en el intercambio con Estados Unidos fue creciente: en 2006 era de 224,9 millones, 2007, 1110,4 millones; 2008, 1.684,5 millones; 2009, 1750,2 millones; 2010, 2.512,7 millones; 2011, 3.450 millones; 2012, 4.367 millones; 2013, 3.794,3 millones y en 2014, llegó 5.079,7 millones superando el total de 2015, mencionado anteriormente.