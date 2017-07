"El clima está enrarecido, con internas en el Gobierno, en el sector empresario y gremial"

El periodista especializado en economía Guillermo Willy Kohan destacó hoy que "hay mucha expectativa por lo que ocurrirá el martes que viene, en donde vencen $ 530.000 millones de Lebacs" y "el interrogante es si esos van a seguir al 27% en pesos o se van a volcar al dólar".

"El 60% de las Lebacs está en manos de organismos estatales por eso no hay riesgo de una corrida, pero hay que ver si el Central puede renovar el total del stock y, de sobrar pesos y volcarse al dólar podrían presionar sobre el tipo de cambio", señaló.

A su vez, señaló que en el mercado "hay expectativa por la inflación de julio, que según estimaciones privadas estaría más cerca del 2% que del 1,5%" y en este sentido, el Banco Central dio señales de que está dispuesto a pagar una tasa de interés un poco más alta"

El conflicto en PepsiCo

"En el ambiente empresario se sabía que la planta de PepsiCo estaba copada por organizaciones de izquierda que hacen inviable cualquier tipo de diálogo. No conciben una huelga sin violencia", afirmó.

En el mismo sentido, señaló que "si no se permite que cierren, tampoco van a abrir fábricas. Entraríamos en una lógica como la del cepo, si sabés que no podés salir, decidís no entrar".

Acerca de una posible interna en torno a esta cuestión dentro del Gobierno dijo que "hay sectores que sostienen que Vidal se cortó sola con las medidas de ayer".

"Lo llamativo es que la UIA y la Copal no hablaron al respecto, y hay otras plantas que están en situación de crisis", manifestó el periodista especializado.

Respecto a lo ocurrido en el desalojo de la planta, Kohan destacó que "de 490 trabajadores agremiados, 455 habían aceptado la oferta que se negoció en el Ministerio de Trabajo. Hay 60 trabajadores que no reconocen el gremio de Daer y sectores de la izquierda infiltrados, incluso dentro de los detenidos".

"La CGT ha quedado bastante fuera de foco, luego de los incidentes en la manifestación de Diagonal Sur en donde le coparon el palco a la cúpula", señaló. Y agregó: "Se anunció una movilización para el 22 de agosto, después de las PASO, veo difícil que se realice con este antecedente".

"El clima está enrarecido, con internas dentro del Gobierno, el sector empresario y gremial. Por eso el sector político debería dar señales mas contundentes", finalizó.