El círculo rojo de New York y la titular del FMI se reunieron para apoyar a Macri

La contracara a la falta de confianza que genera el presidente Mauricio Macri en el mundo de Wall Street, por lo cual durante toda la jornada estuvo reunido con ejecutivos del mundo de la finanzas y de las empresas explicando las decisiones que llevarían a la Argentina a tener un déficit cero, en los EE.UU. es el mundo político.

En esa esfera de poder hay un fuerte apoyo hacia la persona del Presidente. Tanto es así que recibió el premio a “Ciudadano Mundial 2018” por su “dedicación incansable y desinteresada con su país”

El “Global Citizen Award” lo entrega la organización Atlantic Council y los han recibido grandes figuras de la política a nivel mundial, como los ex presidentes de EE.UU., Bill Clinton y George Bush; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y la titular del FMI, Christine Lagarde.

En esta ocasión, Macri –que llamativamente llegó tarde al convite que tenía fuertes normas de etiqueta y protocolo, aunque de Presidencia aseguran que su horario de llegada era más tarde- recibió la distinción junto a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg y al empresario Hamdi Ulukaya, titular de yogur Chobani.

Pero la foto de la noche no fue la entrega del premio sino que a metros de la silla del presidente Macri estaba la titular del FMI, Christine Lagarde. Como había adelantado El Cronista, el gobierno argentino obtuvo la foto junto a Lagarde para cerrar el apoyo político que el Círculo Rojo de New York le da a la administración de Cambiemos.

“Es poco común que estas personas que no tienen mucha presencia en América latina le otorguen un premio a un presidente de la región, eso es lo que muestra el apoyo que hay”, señaló a El Cronista uno de los funcionarios que participa del gira en los Estados Unidos.

El presidente Macri cerró su gira económica y se prepara para su exposición en las Naciones Unidas en el tradicional Cipriani de 55th Wall Street, adonde concurrieron para escucharlo unas 500 personas, repartidas en 42 meses, a razón de 10 comensales cada una.

S especulaba con que Macri y Lagarde podrían volver a cruzarse durante al Asamblea general de la ONU

Acerca del esperado encuentro, Macri y Lagarde pudieron cruzarse, mientras todavía se especula en una reunión en el marco de la Asamblea general de Naciones Unidas, que se realizará mañana martes en la sede de la ONU.

Las especulaciones rodean este encuentro, habida cuenta de las negociaciones para el stand-by “parte 2” que se llevan adelante para ampliar el paquete de ayuda a la Argentina del organismo multilateral de crédito. En torno de esta negociación, se especula con la cifra de ampliación a los u$s 50.000 millones originales y también al monto de los adelantos disponibles.

Como lo explicó en Nueva York el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no está cerrado, pero advirtió que lo importante “es la inteligencia en la aplicación de los recursos, más que el tamaño” de esa asistencia. Tal vez lo haya dicho a consecuencia de las versiones que indicaban que la cifra del incremento sería de unos u$s 5000 millones, cifra sustancialmente menor a los u$s 20.000 millones que habían trascendido con anterioridad.

“Están todos invitados a invertir con nosotros, en renovables y energía no convencional, minería, agroalimentos, turismo"

En tanto, Macri se dirigió a un auditorio vestido de smoking en el caso de los hombres, agradeciendo el premio, y haciéndoselo acreedor al pueblo argentino, “por el valor que hemos mostrado para detener el proceso de convertirse en otra Venezuela”.

Llamó a los asistentes, y por extensión a todos los inversores, a aportar a la Argentina, en especial en energías.

Destacó que el Gobierno “apostó a la integración estratégica y las relaciones maduras con el mundo”, y que “demostró la vocación para ser un socio confiable para las empresas, un miembro responsable de la comunidad internacional”.

Agradeció el apoyo que tuvo la Argentina de la comunidad internacional, y en especial del gobierno y el pueblo norteamericanos.

Los principales conceptos del discurso de Macri fueron los siguientes:

- “Estoy agradecido por este reconocimiento, pero lo tomo como reconocimiento para todo el pueblo argentino, por el valor que hemos mostrado para detener el proceso de convertirse en otra Venezuela.

- “Los argentinos decidieron cambiar porque entendimos que no podíamos dejar que el populismo afecte profundamente a nuestra sociedad

- “Nos llevó más de 50 años aprender de nuestros errores: para aprender que tenemos que creer nuevamente en la cultura del trabajo, en nuestro esfuerzo personal, en nuestra capacidad para mejorar nosotros mismos y al mismo tiempo ser parte del mundo

- “Desde el comienzo de mi gobierno hemos apostado a la integración estratégica y a las relaciones maduras con el mundo

- “Demostramos nuestra vocación para ser un socio confiable para las empresas, un miembro responsable de la comunidad internacional, un participante honesto de la política regional e internacional

- “Estamos alegres de que estemos trabajando juntos, tratando de ser parte de la solución de los problemas globales.

- “Quiero agradecerles por el nivel de apoyo que ha tenido la Argentina en el mundo. Especialmente de los Estados Unidos, de toda la población norteamericana

- “La Argentina es un lugar único en término de oportunidades. Ahora estamos haciendo nuestra tarea; estamos resolviendo lso problemas estructurales de los últimos 15 años, tales como el déficit fiscal, la falta de estado de Derecho y la falta de independencia del sistema judicial

- “Estamos trabajando en todas estas cuestiones, especialmente combatiendo la corrupción

- “Creo firmemente que la Argentina es única y buscamos buenos socios para trabajar juntos

- “Están todos invitados a invertir con nosotros, en renovables y energía no convencional, minería, agroalimentos, turismo, entre los muchos otros talentos de nuestra gente, y los recursos naturales.

- “Este año, la Argentina tiene el honor de ser anfitrión del G20. Estamos orgullosos de mostrar nuestro compromiso con la cooperación internacional, el multilateralismo y la gobernanza global

- “Estamos liderando el G20 poniendo en primer lugar las necesidades de las personas, con un enfoque en la equidad y la sostenibilidad, buscando construir sobre nuestras preocupaciones compartidas y nuestros intereses comunes"