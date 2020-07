El canje de la deuda local en dólares incluye un bono del blanqueo 'M'

El proycto de ley de canje de la deuda local en dólares que el Gobierno elevó al Congreso incluye el bono que la administración de Mauricio Macri les ofreció como alternativa a aquellos que ingresaron al blanqueo de capitales que se desarrolló entre 2016 y 2017.

Se trata del Bonar (ARARGE3202B7) emitido el 5 de agosto de 2016, nominado en dólares y con una tasa de interés de 1% anual, con vencimiento para el 5 de agosto de 2023.

El ingreso al título ofrecía al contribuyente que accedió al blanqueo permitía exceptuar del impuesto especial del sinceramiento a un monto equivalente al triple de lo suscripto, pero con la condición de que esta inversión debía estar inmovilizada por cuatro años desde la adquisición del bono.

El tributarista Sebastián Domínguez consideró que se trata de "un nuevo cambio en las reglas de juego" y una "mala noticia" para los que suscribieron, aunque resaltó que no fueron muchos de los que ingresaron al Sinceramiento Fiscal.

"Es un cambio de reglas de juego como estamos acostumbrados, peor es una situación de default de todos los bonos. Es un bono más. No creo que el efecto impacte en la cantidad de personas que puedan ingresar en un futuro blanqueo, sino que nadie optaría de nuevo por un bono de este tipo, con este antecedente nadie debería ejercer esta opción", comentó.

El especialista impositivo César Litvin coincidió en que muy pocos de los que ingresaron al blanqueo suscribieron al título y señaló que los que sí lo hicieron esperaban una oferta de canje. "Muy poca gente utilizo esos bonos para el Sinceramiento Fiscal, de todas maneras los tenedores de bonos a partir de la estrategia de negociación esperaban algo así", explicó.

Las condiciones del canje

El proyecto de la oferta de canje contempla que el bono del blanqueo 'M' podrá canjearse por alguna de las tres series de bonos en dólares step up de vencimientos de 2030, 2035 y 2040 a una tasa de cambio de u$s 97 cada u$s 100 nominales. Estos títulos comienzan con una tasa de interés baja que crece a medida que transcurren los períodos.

Bonos 2030 : tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 12 pagos iguales y semestrales de 2025 a 2030.

: tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 12 pagos iguales y semestrales de 2025 a 2030. Bonos 2035 : tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 10 pagos iguales y semestrales de 2031 a 2035.

: tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 10 pagos iguales y semestrales de 2031 a 2035. Bonos 2040: no habrá quita de capital. La amortización será de 28 pagos iguales y semestrales de 2028 a 2041.

También podrán integrarse en especie a cambio de bonos en pesos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) a 2026 (con margen de 2% anual) o a 2028 (margen de 2,25% anual).

El valor que se tomará será de $ 7081,5 por cada u$s 100 nominales. El primero tendrá cuatro pagos iguales y semestrales en 2025 y 2026 y el segundo, ocho, también iguales y semestrales, entre 2025 y 2028.