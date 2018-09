El campo espera un 2019 con cosecha récord y exportaciones por u$s 26.000 M

Tras la prolongada sequía que diezmó la cosecha en el ciclo que está por terminar, y pese al malestar de los productores por las nuevas retenciones a las exportaciones, el sector agrícola apuesta a que la campaña 2018/19 le dará "revancha" y permitirá al campo constituirse como el único motor de la economía que, según las previsiones de distintos analistas, crecerá durante 2019.

Es más, según las primeras estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Producto Bruto Agrícola 18/19 (con el trigo ingresando en el circuito comercial hacia fin de este año, y el maíz y la soja en el primer trimestre) ascenderá a u$s 30.400 millones, 5,5% o u$s 7600 millones por encima del Producto Bruto Agrícola de este año de efectos climáticos tan adversos.

Además, con esos cálculos, las exportaciones de cereales y oleaginosas pueden ascender a u$s 25.900 millones. Y que por los recientes cambios en materia de derechos de exportación, se recaudarían u$S 2600 millones adicionales.

El economista en jefe de la Bolsa de Cereales porteña, Agustín Tejeda, enfatizó que la contribución del campo a la economía 2019 será del "1,6% del PBI nacional", al convertirse en el único sector que registrará crecimiento durante el año electoral.

Y agregó que el valor bruto de producción crecería el año próximo y en comparación interanual en u$s 9300 millones; la inversión de los productores en u$s 800 millones, las exportaciones en u$s 5200 millones y la recaudación en u$s 2860 millones.