El campo aportará u$s 6880 millones en concepto de derechos de exportación en 2019

El campo aportará unos u$s 6.880 millones en concepto de derechos de exportación en 2019, un 66% más que en 2018. Los datos surgen de un nuevo estudio del área de economía de la Sociedad Rural Argentina (SRA) difundido el viernes.

"El año pasado el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 793/2018, implantando una retención del 12% con un techo de un valor equivalente a $ 3 y $ 4 por dólar exportado para todas las exportaciones de bienes y servicios. Además, se aplicó también una retención adicional del 18%, sólo para el complejo soja", sostiene el análisis.

Indica que a causa de estas normas que luego se incorporaron a la Ley de Presupuestos 2019 y por la campaña agrícola, el campo este año aportará u$s 6.880 millones en concepto de derechos de exportación, un 66% más que en 2018.

"Durante este año el sector aportará a las arcas del fisco u$s 2.729 millones adicionales respecto de 2018 cuando fue de u$s 4.149 millones", sostiene el reporte.

La soja tendrá un incremento de u$s 1.031 millones con un aporte de u$s 4.931 millones contra los u$s 3.900 millones de 2018 y el resto de cereales y oleaginosas, u$s 1.081; las producciones regionales, u$s 555 millones y ganadería; animales de granja, lácteos contribuirán u$s 310 millones.

"Respecto del aporte de cada una de las actividades que se desarrollan en el campo, el complejo soja aportará el 72%, seguido por el resto de los cereales y oleaginosas, principalmente trigo, maíz y girasol con el 16%, las producciones regionales con el 8% y la ganadería, animales de granja y lechería con el 5% restante", consigna el informe de la SRA.

Impuesto

Las retenciones a las exportaciones fueron el único impuesto cuya recaudación creció en términos reales en lo que va del año respecto del mismo período de 2018, ya que el resto no logró superar la inflación anual del 55,8% de ese período.

Los datos se desprenden de un informe difundido durante la semana por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Por derechos de exportación -que a partir de septiembre del año pasado abonan todas las exportaciones argentinas con alícuotas diferenciales de 3 y 4 pesos por dólar FOB- la recaudación en los primeros cinco meses del año fue de 113.576 millones de pesos, una cifra 128% mayor que la registrada en el mismo lapso de 2018. Al menos un 75% de lo recaudado por retenciones proviene del sector agroindustrial