El bono a los estatales genera un nuevo conflicto para Larreta y Vidal

La decisión del Gobierno de otorgar un bono por $ 5000 a los trabajadores del Estado a nivel nacional, ampliado también a las fuerzas de seguridad, suma presión a las provincias. Algunas ya se plegaron a la decisión de Mauricio Macri y hasta redoblaron la apuesta con un monto mayor, otras esperan definir en los próximos días y, las que ven más en riesgo sus cuentas públicas directamente optaron por descartar esta posibilidad.

El impacto fiscal de la medida es uno de los puntos que evalúan. A nivel nacional, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que los $ 5000 por única vez a otorgar en diciembre tanto a estatales como a los trabajadores de las fuerzas de Seguridad implicará un desembolso por unos $ 3000 millones, un monto poco significativo dentro del déficit primario de este año, que terminará en torno a los $ 355.000 millones.

"No cambia nada el resultado fiscal. Siempre hay una reserva para este tipo de cuestiones", aseguró una alta fuente del entorno de Nicolás Dujovne. En su cálculo incorporó que son unos 350.000 trabajadores, que además como es remunerativo, se deben efectuar las contribuciones patronales, y que además impacta en el aguinaldo.

Agregó, además, que el adicional de incremento salarial pactado ayer, de un 5% en enero y otro 5% en febrero, lleva a un peso mayor en el gasto público en 2019 con unos $ 35.000 millones más. "No complica en nada la meta fiscal del año próximo; nuestra estimación de aumento salarial es mayor al 30%", sostuvo.

No obstante, las estimaciones privadas marcan que el número sería menor, de entorno al $ 1050 millón en el caso del bono, tal como calculó el economista Guido Lorenzo.

Un dato no menor es que la decisión que incluyó a los empleados públicos y al plantel de las fuerzas de seguridad es que no incluye a los trabajadores de las 47 empresas públicas. Sólo en las empresas públicas de mayor relevancia Correo Argentino, AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF y Nuevos Ferrocarriles Argentinos hay algo más de 60.000 empleados.

Pero la decisión del Gobierno nacional de aplicar este bono de fin de año terminó complicando a las dos administraciones subnacionales más "amarillas".

Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la en la provincia de Buenos Aires la definición que incluyó a los 210.000 trabajadores de la administración central terminó generando un problema que no estaba previsto para Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

En el caso de la administración porteña que ya recibió el reclamo de Amadeo Genta, secretario general de los estatales, fuentes cercanas al Jefe de Gobierno explicaron que aún no hay un definición. "Vamos a esperar a diciembre para ver cómo se cierra la negociación salarial. Pero hay que tener en cuenta que nosotros estaríamos en un aumento de 30% para los estatales, el doble que la Nación", razonaron.

Por el lado de la provincia de Buenos Aires la respuesta fue más taxativa: "Por ahora no. Se va a evaluar de acuerdo a cómo venga la recaudación", dijeron fuentes de la gobernación bonaerense. El equipo de Vidal va a esperar los números de los ingresos tributarios de noviembre para saber si cuenta o no con fondos para afrontar un pago de fin de año.

"Primero vamos a discutir el presupuesto que comienza mañana -por hoy- con la visita del ministro de Hacienda Hernán Lacunza a la legislatura. Después analizaremos el resto", agregaron.

Lo cierto es que tanto en el entorno de Rodríguez Larreta como en el de Vidal reconocieron que la definición les complicó el horizonte de cara a diciembre.

"La verdad es que no teníamos previsto este tema. No sabemos que vamos a a hacer todavía pero no nos ayuda que Nación lo haga", señaló una fuente porteña. "No lo teníamos en el radar y de repente vamos a tener que discutir un tema nuevo en medio de otras discusiones", agregó en la misma línea un funcionario cercano a Vidal.

Pero no sólo complicó a Vidal y Larreta, sino que también generó inconvenientes a otros socios políticos. Gerardo Morales, gobernador por UCR- Cambiemos en Jujuy, ya anticipó que no dará un bono ya que viene de otorgar un aumento.

Una situación compleja es la que vive el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR-Cambiemos), que, aunque asegura que todos los meses paga un bono de $ 5000 a los empleados públicos, quedó atrapado en medio de un nuevo pedido que salió bajo el formato de acuerdo de la Casa Rosada. Frente a eso, Valdés no pudo más que señalar que analizará qué "es lo se puede dar" pero que hay que tener en cuenta que Corrientes "es una de las provincias pobres del norte".