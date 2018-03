El kirchnerismo avisó que no dará quórum y amenaza bloquearle a Macri la salida del default

Tras el discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones del Congreso, el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) emitió un duro comunicado contra la intervención del primer mandatario ante la Asamblea Legislativa, en cuyo remate dejan entrever que no darán quórum al tratamiento de las leyes que el macrismo precisa para avanzar en el acuerdo con los buitres.

El aviso se encuentra al final del texto y está expresado por la vía indirecta, como una crítica a “los que van a dar quórum a la dependencia y el endeudamiento”. Se trata, según confiaron fuentes cercanas al bloque K de la cámara baja, de una alusión velada al rupturista Diego Bossio, quien ayer anticipó que su bloque “Justicialistas” sí estará presente para garantizar el tratamiento de los proyectos de derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, el que contiene los detalles del acuerdo con los fondos buitre; y el que pide autorizar la emisión de deuda para el pago.

“En realidad el trasfondo del discurso tiene un solo objetivo: someter la soberanía nacional a Griesa y allanarse al reclamo buitre, buscando la derogación de la ley cerrojo y la de pago soberano. Solo pueden confundirse los que van a dar quórum a la dependencia y el endeudamiento”, cierra el documento, que no ahorra críticas al discurso del Presidente.

“Los diputados del bloque FpV-PJ lamentamos que el presidente Mauricio Macri haya optado por abrir las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso violento y plagado de falsedades, en el que con una catarata de agresiones y descalificaciones nos faltó el respeto no solo a nosotros, sino a los millones de argentinos que representamos”, dice al comienzo el comunicado.

Según el FPV, “Macri habló de diálogo con un discurso basado en la provocación, mientras en las afueras del Congreso su gobierno reprimía a los trabajadores bancarios”. Dice que “pidió consenso sin reconocer absolutamente ningún logro de la gestión anterior. Olvidó los 3,6 millones de nuevos jubilados incluidos en el sistema previsional, los 3,5 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo y la misma cantidad de netbooks entregadas a nuestros chicos, las miles de familias que accedieron a su primera vivienda gracias al Procrear, las escuelas construidas, la tasa de desocupación más baja en años, todo con un Estado desendeudado. Macri es, sin dudas, el presidente que mejor recibió el país desde el regreso de la democracia. Haber dedicado medio discurso a la supuesta ‘pesada herencia‘ no puede ser catalogado de otra manera que de cinismo”.



Los diputados kirchneristas calificaron el discurso de “agresivo y violento” y de contener “una propuesta vacía”.

“Macri no habló de producción. No habló de industria. No habló del tarifazo. No habló de la devaluación. No habló del endeudamiento al que piensa someter al país. No habló de los miles de despidos tanto en el sector público como en el privado. No habló de la represión a los trabajadores y militantes sociales. No habló de las pymes. No habló de nuestros municipios y comunas. No dijo una sola palabra sobre cuestiones de género”, enumera el bloque que preside Héctor Recalde.



“Lo dijimos desde el primer día: queremos ayudar a la gobernabilidad, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados ante un gobierno que pretende arrasar con los derechos de los trabajadores y volver a someter al país al endeudamiento extranjero. No queremos dejarles esa pesada herencia a nuestros hijos y nietos”, advierte.