El balance de la semana en el mercado en 5 datos

Fue una semana quizás atípica en relación a las últimas. La corrección y la volatilidad fue un rasgo de los mercados externos, mientras que una mayor estabilidad y cierta recuperación llegó desde los activos locales. Cuánto durará no lo arriesgamos dada la coyuntura.

No hubo muchas noticias económicas y financieras, pero las que hubo fueron relevantes. Mientras que lo que sí sobró, y era esperable, fueron señales políticas desde una campaña que, de cara a las elecciones del 27 de octubre, toma ritmo.

Comencemos así el balance semanal por el mercado cambiario. Sabemos que el monitoreo de dólar y reservas es obligado, lo será de acá hasta el 10 de diciembre y después también.

Puntualmente, el billete mayorista acumuló 40 centavos de suba en la semana –la cuarta semana que cierra en alza a pesar del cepo que cumplió ya un mes-, y cerró en $ 57,73. En las pantallas minoristas, por su parte, cerró arriba de $ 60.

En relación a la brecha, el endurecimiento del cepo el lunes, la llevó a saltar desde los mínimos en los que había cerrado la semana pasada. Así contra el contado cerró en niveles del 16% (después de comenzar el lunes en la zona de 9%), mientras que el denominado “dólar bolsa” se ubicó en torno al 10%.

¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, y con el objetivo de ir tratando cercar el goteo de dólares, el BCRA emitió una nueva comunicación que ajustó más el control de capitales. Era esperable. Esta vez, limitó la operatoria entre bonos de diferentes especies, obligando a un “parking” en determinas operaciones del mercado.

Analizando el mercado de futuros de Rofex, en tanto, las tasas de devaluación implícita bajaron a lo largo de toda la curva hacia un rango de 60/75%. Tomando como referencia el dólar a diciembre, este retrocedió casi 3 pesos a $68.56. No obstante, por arriba aún del estimado en el último REM del BCRA que apunta a tipo de cambio en la zona de $ 65 para fines de este año. Esto implicaría un alza interanual del 71.6%, que se podría reducir a niveles del 35.4% para el 2020.

En cuanto a la renta fija, el balance semanal de los títulos argentinos termino siendo mixto, pero sin grandes movimientos en general. Así el riesgo país logró mantenerse debajo de los 2200 puntos, y cerró en 2165.

Dentro de los bonos en dólares, la mayoría fueron subas promedio de entre 1-2%. Las paridades cerraron así en niveles de entre 44/50%, levemente por arriba de rango de 42/45% de la semana pasada. Mientras tanto, la probabilidad implícita en el CDS a 5 años de un default se mantiene arriba del 95%.

En las acciones, el S&P Merval aumentó 10.2% en la semana para cerrar por arriba de los 31.800 puntos, el nivel más alto desde el 15 de agosto (primera semana post-PASO). Sin embargo, de mas esta decir que permanece por debajo de los 44.000 previos a las elecciones primarias. El volumen de negocios también mejoró. Este fue de un promedio de $ 800 millones, aumentando con respecto a los $ 600 millones de la semana anterior.

Las mayores subas entre las líderes fueron para TGNO4, HARG y PAMP en 27%, 18% y 17%, respectivamente. Los únicos rojos registrados fueron para BYMA y COME en 1.3% y 0.3%, respectivamente.

Si miramos el frente externo, debemos hablar de que a pesar de la recuperación del viernes, finalizó una semana dura para los principales índices (sobre todo en Europa). La marcada volatilidad fue protagonista en un escenario donde los débiles datos económicos y una guerra comercial que suma nuevos actores, no hicieron más que alimentar los temores a una desaceleración económica. Con una mayor probabilidad de recesión, la tendencia general de los mercados accionarios fue así negativa, mientras que los activos considerados de refugio subieron.

Uno de los datos que gatillaron la preocupación fue el de actividad manufacturera, que alcanzó un mínimo de más de diez años en septiembre, y se ubicó en zona de contracción. No obstante, en el último día de la semana, los datos de empleo trajeron algo de calma al estar en línea con los niveles registrados en los últimos 12 meses (alrededor de una creación de 140.000 puestos). No obstante, si bien esto permitió recortar la pérdida acumulada en la semana no evitó el rojo, a excepción del Nasdaq que culminó con una suba del 0.6%.

Así, el Dow Jones y el S&P500 retrocedieron un 0.9% y 0.3%, respectivamente. En el caso del S&P500, este cerró en los 2952 puntos.

Si miramos para adelante, el foco de la semana que viene estará puesto en las reuniones entre Estados Unidos y China a desarrollarse en Washington DC el jueves y viernes próximo. Aunque no esperamos una resolución en el corto plazo, esta nueva ronda de negociaciones podría darnos una mayor perspectiva de cuan dispuestas están ambas naciones a llegar a un acuerdo.

Además, contaremos con los datos de inflación americana - los datos de septiembre son críticos para la próxima decisión de la FED, puesto que una aceleración en la inflación subyacente podría terminar con la especulación de otro recorte por parte de la entidad presidida por Powell. Por ahora, esta claro y tras los datos económicos frágiles, el mercado espera un nuevo recorte el 30/10 con una probabilidad del orden del 74%.

En lo local, seguiremos el monitoreo constante y obligado de los dólares y el tipo de cambio, como lógicamente la brecha. Ya que estos datos son claves para analizar cómo cierra el programa financiero de este año, y cuál es la caja –y en consecuencia, el aire- que tendrá quien ocupe el Gobierno desde diciembre.

Tengamos en cuenta que las reservas se acercan hoy a los u$s 48.000 millones, y son del orden de los u$s 12.000 millones si sólo consideramos las netas. Antes de las PASO, superaban los u$s 66.000 millones. Incluso han mostrado cierta aceleración en su caída en la última semana. El FMI, de hecho, confirmó que no desembolsaría los u$s 5400 millones hasta nuevo aviso. Pero sí permitió el uso de las reservas que se consideraban como “Fortalecimiento”.

Las señales políticas serán así de sensibilidad para los precios, en particular de las que surjan –como dijimos- de Fernández y sus referentes económicos. No esperamos igualmente definiciones concretas, al menos hasta después del 27, pero eso no evitará un aumento esperado en la volatilidad de las cotizaciones.

