El aumento de los contagios amenaza poner en jaque al sistema de salud en el AMBA

Tras más de dos meses de cuarentena, la Argentina se encuentra dividida en dos a nivel territorial por la situación epidemiológica. En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano aumentan los casos y el ritmo de contagio. Pero en el interior del país se aplanó la curva y se multiplican las flexibilizaciones.

Por el momento no se vieron en la Argentina situaciones trágicas que sí tuvieron que pasar otros países que no tomaron medidas restrictivas. Sin embargo, esto no garantiza que la situación continuará controlada. De hecho, al contrario: el aumento del ritmo de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires encendió las alarmas.

Tal es así que las curvas de contagios aumentaron vertiginosamente en ambos distritos. El tiempo de duplicación de casos, la medida elegida por el gobierno para observar el ritmo de contagio del virus, había llegado a ser de 18 días en la capital, pero ya descendió a 10. En la provincia de Buenos Aires se había llegado a 21 días para duplicar, pero se retrocedió a 13.

En ambos casos, la detección de casos en barrios populares y el aumento de testeos resultan determinantes para explicar el aumento de casos.

Ante esta situación surgieron distintas especulaciones sobre un posible aumento exponencial de la curva de contagios y su eventual implicancia en el sistema de salud. Es decir, si el virus acelera en gran medida su circulación, como se ha visto en otros lugares del mundo, ¿podría saturarse el sistema?

El investigador del Conicet Rodrigo Quiroga, por ejemplo, publicó una serie de proyecciones según cuál sea el ritmo de contagio en las próximas semanas. Según su investigación, si en la ciudad de Buenos Aires se mantiene el ritmo actual se saturarán las camas disponibles el 21 de junio. Escenarios más optimistas, podrían retrasarlo hasta septiembre. Pero para ello habría que llegar a que pasen 25 días hasta la duplicación de casos. Es decir, una fuerte desaceleración de los contagios actuales.

Eduardo López, uno de los infectólogos que forma parte del equipo de expertos que asesora al ministerio de Salud, confirma a El Cronista que vio esta y otras proyecciones. Agrega que se discutió el tema dentro del grupo de expertos, aunque confiesa “hay muchas variables y proyecciones dando vueltas, CABA tiene sus propios números. Lo cierto es que no sabemos cuál es la que mejor se adapta a nuestra realidad ni qué va a pasar”.

Sobre el posible colapso del sistema sanitario, López transmite que hay una buena cantidad de respiradores en relación a las camas. “Hay un respirador por cama. Y no todos los que pasan a terapia usan respirador, claro”.

Igualmente, por más que se haya fortalecido el sistema sanitario, anticipa que “no está claro a qué número de contagiados llegaremos. Si son 16.000 por día, como muestra alguna de las proyecciones, puede ser muy peligroso. Ningún sistema puede absorber eso”.

Sobre lo que pueda pasar a mediano plazo con las medidas de aislamiento esta semana hubo opiniones contrapuestas. Por un lado, Pedro Cahn había abierto la posibilidad de que se pueda flexibilizar tras el 7 de junio, incluso en el AMBA. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, habló de “6 a 10 semanas” más de posible cuarentena.

En este sentido, López cree que “será clave lo que suceda en los próximos días y la próxima semana. Lo veo firme a (Horacio Rodríguez) Larreta con las medidas actuales”. Igualmente, recuerda que en el interior del país hay cada vez más flexibilizaciones y escenarios más cercanos a la normalidad.

A la hora de aplanar la curva y contener los contagios, López refuerza las “dos mejores medidas: el testeo y la cuarentena”. Y ejemplifica con Chile, que había puesto el foco en los testeos pero no había implementado una cuarentena a tiempo. “Se hizo tarde y está todo explotado. Nosotros tenemos que aumentar la cantidad de testeos, por más que se haya mejorado mucho”.