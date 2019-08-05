No hay comentarios. Se el primero en comentar
Economía y política Lunes 05 de Agosto de 2019
El "aria" de Javier Milei contra el gasto fiscal
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,4405
|43,6000
|45,6000
|DÓLAR BLUE
|0,9956
|45,4500
|45,6500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|2,6594
|-
|44,8787
|EURO
|0,0562
|49,5206
|49,5484
|REAL
|0,1126
|11,4697
|11,4735
|BITCOIN
|-0,0993
|10.377,0400
|10.397,3700
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,3778
|49,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6667
|59,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,6393
|60,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|175,00
|175,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-4,0816
|2,35
|2,45
|DISC USD NY
|-1,0673
|120,50
|121,80
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,1200
|41.410,9800
|BOVESPA
|0,5400
|102.125,9400
|DOW JONES
|-0,3700
|26.583,4200
|S&P 500 INDEX
|-0,7283
|2.953,5600
|NASDAQ
|-1,3200
|8.111,1210
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,4427
|312,5971
|311,2192
|TRIGO CHICAGO
|3,2055
|180,4116
|174,8082
|MAIZ CHICAGO
|1,7823
|157,3756
|154,6198
|SOJA ROSARIO
|1,0340
|234,5000
|232,1000
|PETROLEO BRENT
|1,1570
|61,2000
|60,5000
|PETROLEO WTI
|2,2984
|55,1900
|53,9500
|ORO
|1,4498
|1.441,5000
|1.420,9000