El aprendizaje tardío de Macri que no alcanzó para el sueño de la remontada

El presidente Mauricio Macri es hoy, tras su derrota electoral, un poco más sabio que ayer, al menos en materia política. Aprendió a los tumbos, luego del mazazo de las urnas que recibió en las PASO, un aprendizaje tardío que lo llevó a mejorar sustancialmente su performance en las elecciones PASO, aunque no le alcanzó para forzar un ballotage. Tarde, claro está, pero Macri finalmente cambió.

De una derrota contudente en las primarias, que de haberse repetido ayer le hubiera augurado casi una jubilación política anticipada, logró un aumento de su caudal electoral inesperado que le permite imaginarse a futuro –ya se verá- como eventual jefe de la oposición.

De las PASO de agosto a esta parte, Macri dio vuelta la elección en cuatro provincias y sumó más de dos millones de votos. Es decir, podría decirse que el Presidente perdió con "la frente alta", contrariamente a los pronósticos que le auguraban las encuestas, casi sin excepción, otra vez, las grandes derrotadas en esta elección.

Será Mauricio Macri, sin embargo, el primer presidente argentino en no conseguir su reelección habiéndola buscado, aunque todo hace prever que se convertirá también en el primer mandatario no peronista después de Marcelo T. de Alvear en completar su mandato. Lo que no es poco, claro está, en medio de la brutal crisis en la que deja sumida a la Argentina, tras sus cuatro años en ejercicio del poder.

La decisión de invitar a desayunar a Alberto Fernández, su electo sucesor, y anunciarlo la noche misma de la derrota, para empezar a ordenar la transición, dio muestras de ese aprendizaje tardío de un presidente que durante todo su mandato le rehuyó a los acuerdos políticos, se cerró sobre sí mismo y su círculo íntimo, y se negó a cambiar cada vez que tuvo ocasión, cuando los números rojos de la economía, devaluación de 2018 mediante, comenzaron a jaquear su gestión.

Cuando debió cambiar en serio su Gabinete para recuperar oxígeno político y abrir su gobierno a sus socios de Cambiemos, se resistió, desoyendo al ala dialoguista de su Gobierno, a la que terminó por aislar. Hizo apenas modificaciones cosméticas y dejó firme a Marcos Peña, esa suerte de "consilieri", también responsable de la ingeniería electoral, a quien muchos señalan como el artífice de la derrota.

Macri tuvo también, asesorado por Peña, el egoísmo político de negarle a María Eugenia Vidal la posibilidad de desdoblar la elección y prefirió arrastrarla consigo en su debacle.

Destrató, a fuerza de tarifazos y medidas antipáticas de ajuste, a la clase media, mientras repetía una y otra vez que ese era el “único camino posible” para conseguir, al final, que ese estrato social, la base de sustentación política que lo llevó al poder en 2015, terminara castigándolo en las urnas.

Sin embargo, Macri hizo ayer una elección inesperadamente mejor a la que propios y extraños imaginaban, luego de la campaña post PASO del #SíSePuede, que lo llevó a recorrer 30 ciudades del país en tiempo récord.

Para algunos fue mérito suyo y de su capacidad de resiliencia; para otros, de la gente que se movilizó espantada por la posibilidad del regreso del kirchnerismo al poder y en la que el discurso de los valores y la tranparencia pesó más que el enflaquecido bolsillo.

Como sea, a Macri no le alcanzó para conseguir el sueño de la remontada y meterse en un ballottage, pero ese resultado aliviará seguramente el peso de la retirada cuando deba pasarle la posta a Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre.