El apagón tiene un costo para el Estado de u$s 3,5 millones

El primer blackout de la historia argentina que dejó sin luz este domingo a casi 50 millones de personas se sigue investigando entre las más altas esferas del Gobierno.

Esta mañana, las principales voces del sector eléctrico brindaron una conferencia en la que ofrecieron más detalles sobre el apagón histórico en Argentina.

Según dijo Carlos García Pereira, director de la transportista eléctrica Transener, el domingo a las 7.06 hubo un cortocircuito en la línea de extra alta tensión de 500 kv (500.000 voltios) que recorre unos 400 kilómetros entre la ciudad correntina de Mercedes y la localidad entrerriana de Colonia Elía.

Esa falla tuvo un correcto recierre (se disipó), pero simultáneamente también se cayó la línea de transmisión que sigue desde Colonia Elía hasta el barrio General Belgrano en la ciudad bonaerense de Campana.

Ahí ya no se produjo el recierre y se despejó la línea, con el efecto final del colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El corte de luz en todo el país se provocó técnicamente por desbalances entre la oferta de energía en el Litoral y la demanda en el resto del país.

Desde hace dos meses, además, el sistema venía operando con indisponibilidad de la línea Colonia Elía - Nueva Campana, por obras para estabilizar una torre de transporte eléctrico que está en la orilla del Río Paraná Guazú, pegado al puente Zárate - Brazo Largo.

El "debilitamiento anormal" de la red posiblemente desestabilizó las centrales hidroeléctricas de Yacyretá y de Salto Grande, con lo que se perdió un aporte de aproximadamente 3700 MW y todo el equilibrio general del sistema.

Ante esto y mientras se investigue con mayor profundidad el incidente, el Gobierno decidió bajar la potencia de carga en las líneas de transmisión eléctrica que llegan desde el Litoral.

Con menor llegada de potencia hacia las zonas de alto consumo eléctrico del país, Argentina sé perderá de aprovechar la energía hidroeléctrica importada muy barata desde Brasil (por el exceso de lluvias) y tendrá que utilizar generación térmica en reemplazo, un tipo de energía algo más cara.

Estas medidas le harán perder al Estado unos u$s 3,5 millones de ahorro extra sobre lo planificado originalmente en la Secretaría de Energía.

Es que según comentó el subsecretario de Energía Eléctrica, Juan Luchilo, "hasta que no haya certezas sobre el origen" del apagón masivo, el corredor de líneas de transmisión eléctrica que trae la energía desde el Litoral hasta los centros de consumo en Buenos Aires operará con una baja sobre la potencia máxima.

Esto hará que la operación general del sistema sea más cara, porque para reemplazar la generación hidroeléctrica de las represas de Yacyretá y Salto Grande (que tienen un costo de entre u$s 25 y u$s 30 por megavatio-hora) se utilizarán centrales térmicas, que operan a gas con un costo de entre u$s 50 y u$s 55 por MWh.

El costo medio de la generación eléctrica se mide a lo largo de un año y ronda los u$s 72 /MWh, sumando el aporte de la energía térmica, hidráulica, nuclear y renovable.

Este domingo Argentina venía importando cerca de 900 MW de Brasil, que despachó la electricidad por el excedente de lluvias en el sur del país.

En el Litoral también había excedente de agua por las intensas tormentas, con lo cual esos excesos se aprovecharon para la generación de energía hidroeléctrica a bajo costo.

La factura de electricidad de los hogares tiene 4 componentes: remuneración a la generación, al transporte, la distribución y los impuestos.

El Estado cubre con subsidios alrededor de un 30% del costo de generación (estimado en u$s 72 /MWh), mientras que los usuarios pagan el 70% restante.

El costo del sistema se calcula en u$s 9500 millones, entre la compra de combustibles para las centrales térmicas, la operación y el mantenimiento.

Al utilizar el excedente de agua por las tormentas para generar energía barata, el Gobierno pretendía bajar el desembolso de los subsidios en u$s 3,5 millones, un ahorro que ahora no podrá tener para evitar otro apagón.

A mediados de junio, Energía tiene en su presupuesto créditos vigentes por $ 102.504,49 millones para el programa "Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica", que no es otra cosa que los subsidios. Hasta ahora, ya se devengaron $ 34.511,78 millones (el 33,67%) y se pagaron $ 23.290,46 millones a las generadoras de electricidad.

El ex secretario de Energía, Javier Iguacel, había calculado que se destinarían finalmente algo más de u$s 2500 millones para el sistema eléctrico en 2019.

El costo para los usuarios por este ahorro energético que no podrá realizar el Gobierno será ínfimo: u$s 0,03 /MWh. No tendrá impacto inmediato, sino que agregará ese cargo mínimo al costo medio de la generación eléctrica para el año que viene.

En 2020 se espera que con la entrada de energías renovables (algunas plantas están terminando su construcción o en proceso de habilitación comercial) siga bajando el costo medio de la generación eléctrica.