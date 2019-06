El apagón costó u$s 3,5 millones en subsidios

El primer blackout de la historia argentina que dejó sin luz este domingo a casi 50 millones de personas se sigue investigando entre las más altas esferas del Gobierno.



Esta mañana, las principales voces del sector eléctrico brindaron una conferencia en la que ofrecieron más detalles sobre el apagón.



Según un informe preliminar de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), hubo una falla en la línea de alta tensión que va entre Colonia Elía y Mercedes, que se pudo aislar.



No obstante, otra falla instantánea en Colonia Elía-Nueva Campana no se pudo aislar y despejó la línea, lo que provocó el corte en todo el país por desbalances entre la oferta de energía en el Litoral y la demanda en el resto del país.



Ante esto y mientras se investigue con mayor profundidad el incidente, el Gobierno decidió bajar la potencia de carga en las líneas de transmisión eléctrica que llegan desde el Litoral.



Así, Argentina sé perderá de aprovechar la energía hidroeléctrica importada muy barata desde Brasil (por el exceso de lluvias) y tendrá que utilizar generación térmica por u$s 3,5 millones.