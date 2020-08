El agitado lunes de Guzmán: de la bendición de CFK al zoom con diputados en plena negociación de la deuda

En la videoconferencia con los diputados, Martín Guzmán tuvo que referirse al elefante en la habitación. Antes de que comenzara la agendada charla virtual con los diputados del Frente de Todos, el ministro de Economía ya era noticia por el trascendido principio de acuerdo entre la Argentina y los bonistas. "No crean todo lo que ven en los medios", se atajó el funcionario. Sin embargo, en el aire 2.0, en el Zoom quedó la sensación de que finalmente, tras una última-última oferta mejorada a último momento, el gobierno de Alberto Fernández estaba más que cerca de lograr uno de sus principales objetivos.

La cumbre virtual, en rigor, estaba planeada para otro fin, si bien con un tema relacionado: la reestructuración de la deuda bajo legislación local que hoy el oficialismo busca aprobar en el Congreso. En la charla, con el titular de Diputados, Sergio Massa y el jefe de la bancada todista, Máximo Kirchner, como moderadores, a Guzmán no se escapó ningún detalle del eventual pacto con los acreedores externos por u$s 64.800 millones.

El Zoom con diptuados desde el Ministerio de Economía

Ante la insinuación de un diputado, Massa lo eximió de ahondar en el rumor que ya entonces hacía subir las acciones argentinas. La presentación del funcionario, entonces, fue dedicada a las razones para agendarla: como plus, se acordó no tocar el IVA a la leche para allanar el camino de la pretendida ampliación del Presupuesto; a cambio, en septiembre el Gobierno enviaría al Congreso la reforma tributaria prometida por Fernández.

Con una negociación que ya lleva ocho meses, desde la Quinta de Olivos estiraban el suspenso: "No hay nada definido, por lo tanto no hay nada que anunciar", minimizaban cerca del Presidente. No se descarta, sin embargo, que Fernández revele pronto que el tire y afloje va por buen camino. Mañana al mediodía encabeza desde Olivos el relanzamiento del Procrear.

Lo que Guzmán no les dijo a los diputados por Zoom, seguro se lo admitió a Cristina Fernández de Kirchner horas antes, en privado. El ajetreado día del ministro comenzó con una visita al departamento de Recoleta de la vicepresidenta, un dato fue revelado por el diario Clarín. Distintas fuentes se lo confirmaron a El Cronista. De esta forma, la ex mandataria conoció antes que muchos la oferta final-final que Guzmán le trasladaría a los bonistas.

Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua. pic.twitter.com/y9jqmffxei — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2020

No es ningún secreto que el tema de la deuda externa Cristina Kirchner lo sigue de cerca. Es uno de los puntos de la agenda que conversa con el jefe de Estado en Olivos. Hace menos de dos semanas, la Vicepresidenta compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista de Guzmán. Un apoyo público del que contados ministros albertistas pueden jactarse.

El paso de Kicillof por la Casa Rosada

La agenda de Guzmán continuó por la tarde. Junto a Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), recibió en la Casa Rosada a Axel Kicillof: el gobernador bonaerense estaba citado para firmar el convenio del Programa de Asistencia Financiera. ¿Hablaron de la oferta? Hubo un momento a solas entre Guzmán y el mandatario que, casualmente ayer, prolongó por 15 días el plazo de su propia oferta de canje para reestructurar u$s 7150 millones.