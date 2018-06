El acuerdo petrolero aparece también atado al éxito del pacto con el FMI

Tras una reunión de más de cuatro horas con unos sesenta ejecutivos petroleros, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso el viernes reformular el acuerdo de estabilidad de precios de los combustibles y atarlo al éxito de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro, tras el que se determinó una suba el fin de semana de 5% en las naftas y 4,5% en el gasoil, con un aumento adicional de 3% en julio, estaba trabado hasta que un funcionario propuso patear la pelota para adelante. En concreto: esperar que la situación cambiaria se estabilice tras la disputa del Mundial en Rusia, mes en el que el Gobierno intentará cerrar un desembolso multimillonario del FMI y de otros préstamos para cubrir el bache fiscal y evitar una crisis mayor. Luego de eso, sentarse de vuelta a negociar condiciones para el segundo semestre. Un nuevo barril criollo en torno a los u$s 70 ya está en carpeta, aunque por ahora no se lo va a aplicar.

El negocio petrolero está dolarizado. El precio de las naftas depende en un 89% del valor del crudo a nivel internacional, según consta en la letra del acuerdo firmado el 8 de mayo, que ya pasó a mejor vida. El Brent, que cotiza en el mercado de futuros de Londres y es la referencia para Argentina (pese a que ya surgen críticas por el cambio de referencia, que solía ser el WTI, de Estados Unidos, que está más bajo), cerró la semana a u$s 76,61 por barril, después de superar los u$s 80 cuando promediaba mayo. A principios de abril, cuando las petroleras argentinas habían aplicado el ahora penúltimo incremento en los surtidores, cotizaba u$s 67. El dólar rondaba por entonces los $ 20,50.

El viernes a la noche el Ministerio de Energía emitió un comunicado que les costó entender a algunos especialistas del sector. "Los productores de petróleo crudo acompañarán este esfuerzo limitando los precios de la compra-venta de su producción en el mercado interno durante mayo, junio y julio del corriente año. Dicha limitación será motivo de un Acuerdo a suscribir entre las partes. El Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria firmado el pasado 8 de mayo con YPF, Shell y Pan American Energy ha sido reformulado teniendo en cuenta los términos pactados en el día de la fecha. En los próximos dos meses continuaremos monitoreando la evolución del mercado para evaluar la continuidad de este acuerdo, su eventual modificación y/o efectuar las compensaciones que el mismo requiera", se informó.

Aunque se buscó el barril criollo a u$s 70, con aumentos mensuales por el término de un año, las petroleras que operan en upstream y downstream volverán a sentarse en julio a definir un nuevo acuerdo, del que saldrán las variaciones de los precios en surtidores a partir de agosto y la compensación que el Estado otorgará a las petroleras por mantener sus valores durante mayo y no trasladar todo el aumento de sus costos en los próximos meses. El dólar cotiza en el mercado de futuros Rofex a $ 26,40 para julio.

Una fuente del sector confió: "Se dieron cuenta de que el sector no funciona sin regulación, porque esto es regular de hecho". Y agregó: "Lo que rebalsó el vaso fue que el Estado aumentara los impuestos internos sobre los combustibles (6,7% en junio) mientras nos pedían congelamiento".