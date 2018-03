El acuerdo entre la Argentina y los holdouts, en los diarios del mundo

El mediador en el litigio con los fondos buitre, Daniel Pollack, anunció que la Argentina y los principales holdouts, alcanzaron un principio de acuerdo cercando a los 4,635 millones de dólares, que incluye la cancelación de sus reclamos en los tribunales de Nueva York y en todo el mundo. El tema recorrió todos los portales y periódicos del mundo en los 15 años que duró la batalla, y hoy vuelve a las primeras planas.



El acuerdo se cerró con los fondos NML Capital, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, implicando “un 75% de sus reclamos incluyendo capital e intereses, más un pago para cerrar ciertos reclamos fuera del distrito Sur de Nueva York y ciertos gastos legales y expensas incurridas durante 15 años”, informó Pollack a través de un comunicado.



“Este es un paso gigante en este litigio de larga duración, pero no el paso final”, agregó el “special master” al indicar que el principio de acuerdo está sujeto a que el congreso argentino lo apruebe y a que sean levantadas la “Ley Cerrojo” y la “Ley de Pago Soberano”.



A partir de que eso ocurra, “Argentina contempla un aumento de capital en los mercados financieros globales, lo que serían utilizados para financiar los pagos”, siendo que los cuatro holdouts que firman la propuesta “acordaron no intentar interferir con eso”, mencionó el mediador.

La noticia en los portales más importantes del mundo:

El periódico español, abordó el tema con un titular grande en la que indica que "la batalla entre Argentina y los fondos buitre ha terminado en un principio de acuerdo después de 15 años de batallas y procesos judiciales".

Algo más escueto, en The Wall Street Journal no ignoraron la noticia: "Argentina llegó a un acuerdo con los holdouts por u$s 4653 millones", anuncian desde su título. Y en la bajada resaltan los 15 años que duró la disputa.

"Argentina llegó a un acuerdo los fondos de cobertura sobre la deuda", tituló The New York Times, en un titular de menor embergadura.

"Argentina ha acordado pagar $ 4.65 millones de dólares para cuatro fondos de cobertura hoy en un acuerdo que podría poner fin a una más de una década de insultos y ataques legales", agregó.

EL MUNDO de España

Por su parte, El Mundo de España, la noticia ocupa el cuarto lugar entre las noticias de Economía.

En el diario online de Brasil, la noticia aparece entre las principales. "La Argentina acordó con los principales fondos buitres", tituló en un destacado.