El abogado que reestructuró la deuda griega se pone al frente de la negociación con los buitres

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, comenzará mañana las negociaciones formales con los fondos buitre para intentar llegar a un acuerdo por sentencias impagas que orillan los u$s 10.000 millones. Caputo tendrá a su lado al abogado experto en reestructuraciones de deuda soberana, Lee Buchheit, que, entre otras cosas, fue el cerebro de la renegociación que salvó a Grecia del default el año pasado.



Buchheit, socio del estudio Cleary Gottlieb, que asesora a Argentina en el litigio con los fondos buitre, se mantuvo hasta ahora como una suerte de asesor, sin involucrarse de lleno en la defensa del país, que recayó en los abogados de ese bufete Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi. Pero fuentes oficiales confirmaron ayer que el experto se sentará junto a Caputo mañana por la tarde en el despacho del mediador Daniel Pollack, en lo que será la primera reunión oficial con representantes de los holdouts.



Buchheit ideó la reestructuración de deuda soberana griega, cuando el país heleno estuvo al borde de defaultear títulos por 100.000 millones de euros el año pasado. "Es uno de los mejores juristas a nivel mundial en temas de deuda soberana, con un perfil un poco académico", afirmó el abogado Marcelo Etchebarne, del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly. "Probablemente, si él se hubiera involucrado en el canje de 2005, se hubieran usado mecanismos para evitar el juicio del pari passu", agregó el especialista.



El involucramiento de este experto también da cuenta del relanzamiento de las negociaciones que piensa encarar el gobierno de Mauricio Macri. El Ejecutivo cree que el proceso para intentar un acuerdo será largo y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, adelantó que sumará un nuevo estudio de abogados, desencantado con el papel que cumplió Cleary Gottlieb en los últimos años y el fracaso de sus gestiones.



En el entorno del ministro mencionaron semanas atrás a los estudios Shearman & Sterling y Watchel Lipton y deslizaron que el titular del Palacio de Hacienda prefiere a este último. El primero siguió de cerca el caso y hasta asesoró a acreedores de Argentina, lo cual lo pondría en un conflicto de intereses. El segundo no tiene experiencia en este tipo de casos, sino que se ganó un nombre en el área del derecho comercial "y cobra la tarifa más cara de Nueva York", criticó un ex funcionario del área financiera de la administración de Cristina Fernández.



El "valor agregado" que agregaría Watchel Lipton sería su experiencia en blindar legalmente acuerdos para evitar nuevos juicios a futuro, indicaron a este medio fuentes que tuvieron un rol protagónico en el caso. Esto último no es menor. Pululan en Estados Unidos decenas de demanda de acreedores con deuda impaga contra el país. Los u$s 1700 millones que reclaman NML Capital, de Paul Singer, Aurelius, representan apenas una séptima parte de ese 7% de bonistas que no ingresó a los canjes de 2005 y 2010. Según estimaciones del equipo económico de Macri, darle una solución definitiva al entuerto insumirá hasta u$s 19.000 millones.



Según adelantó Prat-Gay, el Gobierno intentará recortar los intereses punitorios. En el caso original de Singer y compañía, los punitorios representan la mitad del reclamo y siguen creciendo, según cálculos del Estudio Bein, que asesoró a Daniel Scioli en su candidatura. El eventual acuerdo deberá pasar por el Congreso, ya que una ley impide rubricar un trato mayor a los montos de los canjes.



Lo primero que debe hacer el Ejecutivo es lograr un compromiso de que los buitres no podrán trabar el acuerdo para que bancos internacionales presten hasta u$s 10.000 millones. Los holdouts no parecen muy dispuestos a darle aire al país. Pero, expertos que estudiaron el caso indicaron que el juez Thomas Griesa podría interceder en favor del país si nota voluntad de negociación.