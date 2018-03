El abogado de las hijas de Nisman dijo que Stiuso involucró a CFK, Aníbal F. y Zannini

La causa por la muerte de Alberto Nisman entró en un compás de espera hasta el próximo lunes, cuando se sepa si alguna de las partes se opone a la sorpresiva decisión tomada por la jueza Fabiana Palmaghini para que el expediente pase al fuero federal, luego de la declaración del espía Horacio Antonio ‘Jaime‘ Stiuso. Precisamente, en las últimas horas trascendieron extractos de la declaración que prestó Stiuso durante mas de 14 horas entre el lunes y el martes pasados, en donde apuntó directamente al gobierno de Cristina Kirchner como sospechoso de impedir que el fiscal Nisman avanzara con la acusación contra Irán en la investigación por el atentado contra la AMIA.



Ayer, uno de los abogados de las hijas de Alberto Nisman reveló que Stiuso aseveró ante la Justicia que la ex presidenta estaba "interesada" en sacar al fiscal de la investigación del atentado a la AMIA y la vinculó con la muerte del funcionario judicial. Pero no fue todo. El abogado aseveró que "preguntado especialmente en su declaración para que aclare cuando se refería a que el Gobierno estaba "interesado en que Nisman no continuara investigando y que a eso se debía su muerte", aclaró específicamente el nombre de la Presidenta, de (el ex secretario Legal y Técnico Carlos) Zannini y de (el ex jefe de Gabinete) Aníbal Fernández".



No obstante, el letrado –que estuvo en la extensa testimonial de Stiuso ante Palmaghini– aclaró que el ex jerarca de la ex SIDE no dio detalles del fallecimiento del fiscal sino que "habla en general del contexto" en que se produjo.

Casal, quien como el resto de las querellas avala la idea de un supuesto asesinato de Nisman, contó por el canal TN que Stiuso "vincula todos estos hechos directamente con los más altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional" anterior.



"El se refirió en la declaración siempre a la Presidenta como "ella" o "la señora". Directamente dijo que los interesados en todo esto eran la doctora Fernández de Kirchner y sus allegados más cercanos, dijo. Casal insistió: Stiuso "se refería a altos cargos del Poder Ejecutivo" y que "directamente los interesados en esto eran la doctora Fernández de Kirchner y sus allegados más cercanos". "Eso es lo que él dijo: que la muerte se produjo a causa de que Nisman no había hecho caso de la directivas de la Presidencia de no continuar investigando en la causa del atentado a la AMIA la pista iraní", amplió.



Por su parte, el abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, fue más prudente: afirmó que el ex agente de inteligencia "no tiene pruebas directas" de que a Alberto Nisman lo hayan asesinado, y explicó que en su declaración ante la justicia de las últimas horas brindó una "interpretación de los hechos precedentes y motivos" sobre la muerte del ex fiscal del caso AMIA. "Stiuso no tiene pruebas directas, que yo sepa. Es decir, no tiene un testimonio de alguien que intervino (en la muerte). Lo que tiene es una interpretación de hechos precedentes y motivos que pudieron llevar a que a Nisman lo hayan matado y el por qué. No presencié el testimonio y no la conozco en profundidad", dijo Blanco Bermúdez en declaraciones a radio Vorterix.

El abogado explicó que la nueva declaración de Stiuso tuvo que ver con una "situación política más relajada y con un cambio de gobierno que le dio garantías como para poder explayarse sin inconvenientes". "Una cosa es declarar con la libertad que lo hizo ahora y otra, con las restricciones que tuvo en aquella primera declaración" de febrero de 2015, unos días después de la muerte de Nisman, dijo el letrado, quien recordó la "fenomenal persecución del gobierno" anterior sobre el ex espía, que incluyó hasta una mención de la ex presidenta Cristina Kirchner en las Naciones Unidas.