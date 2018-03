El abogado de Cristina va a la Cámara

La Sala II de la Cámara Federal concretará hoy, a las 11.15, la audiencia a partir de la cual decidirá si el juez Claudio Bonadio sigue al frente de la instrucción de la causa conocida como dólar futuro. El abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi, expondrá oralmente sobre las razones por las que magistrado debería ser apartado.

En primer lugar, que el juez ya está imputado en el caso por haber permitido que siga adelante el pago del dólar futuro, por lo que según Beraldi, no puede estar a cargo de un caso en que él mismo está imputado de haber dejado correr el delito. Entre los argumentos que usará el letrado estará la enemistad manifiesta.

Mientras se defina esa cuestión y se aguarda la definición procesal sobre la ex mandataria, Bonadio resolvió llamar a una ampliación de indagatoria a ex directivos de la CNV. Estas nuevas citaciones podrían dilatar la resolución procesal sobre los imputados, entre los que figuran Cristina Fernández y el ex ministro de Economía Axel Kicillof.