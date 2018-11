El Senado se encamina a votar el Presupuesto en la madrugada

El Senado continuaba esta noche con el tratamiento del Presupuesto 2019 y el paquete de proyectos económicos en una sesión sin estridencias y se prevé que en el transcurso de la noche el debate se agilice para votar una vez iniciado el jueves.

De la extensa lista de oradores, con 46 anotados, y de la duración acordada para los discursos se desprende que el debate podría concluir cerca de las 06:00, pero por estas horas no se descarta que se logre votar antes.



El oficialismo confía en aprobar el proyecto de presupuesto con alrededor de 40 votos, gracias al acompañamiento de una parte del Bloque Justicialista -que votará dividido- y de las bancadas provinciales como el Movimiento Popular Neuquino (MPN) o el Frente Renovador de Misiones.

Al inicio de la sesión, el oficialista Esteban Bullrich destacó que el Presupuesto 2019 favorece el “ahorro” al trazar los objetivos de “déficit cero y equilibrio fiscal”, y advirtió que “no es gratis la inflación, la inflación también es usar lo ajeno”.



El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda vinculó ese problema económico con que el país tuvo “en 100 años, 89 de déficit fiscal”, y ello generó “falta de ahorro”.



Por su parte, el jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ (FPV), Marcelo Fuentes, señaló que el proyecto propone “más bicicleta financiera” y advirtió que “la reducción del gasto en servicios sociales en términos reales, no nominales, será del 6%”, al tiempo que señaló que ‘la deuda pública es del 87% del PBI”.



“Resulta cínico venir a plantear como una virtud desarrollar programas de emergencia para enfrentar la misma crisis que yo mismo creo con las políticas que estoy pidiendo que me voten”, ironizó el neuquino en referencia al Gobierno.



Entre los defensores del proyecto se anotó el entrerriano Alfredo De Angeli, de Cambiemos, quien resaltó que el presupuesto “tiene 70% de gasto social” y que “la mayoría de los gobernadores están de acuerdo porque hubo un Presidente que les devolvió lo que les correspondía”, al tiempo que señaló que “se van a hacer las obras y con transparencia”.



“No sé de qué obras están hablando si en el presupuesto casi no hay obras”, respondió la chubutense Nancy González, del FPV, al tiempo que indicó que para esa provincia la Nación presupuestó “tres obras públicas”.



Uno de los críticos más fuertes fue el formoseño José Mayans, del Bloque Justicialista, quien además mantiene un público enfrentamiento con el presidente de esa bancada, Miguel Pichetto, a favor del proyecto.



“Vamos a autorizar el endeudamiento más grande de la historia argentina. Ese es el punto central de este presupuesto. 400 mil millones de dólares‘, remarcó Mayans al tiempo que afirmó que ‘el pueblo argentino lo va a pagar con menor educación, menor salud, más pobreza y más indigencia”.



Entre los justicialistas en contra del proyecto se encuentra también el pampeano Daniel Lovera, quien afirmó que el presupuesto “muestra un fuerte desprecio del interior del país” y que “la variable de ajuste es el trabajador, la clase media, las pymes, los productores”.



La neuquina Lucila Crexell, del MPN, resumió en una frase la postura de los bloques provinciales: “A pesar de nuestras observaciones entendemos que debemos mostrar signos de madurez política”.



El Presupuesto 2019, que en caso de ser aprobado será convertido en ley, contempla un gasto total de más de 4 billones de pesos ($4.172.312.239.441), un dólar promedio de 40,10 pesos, inflación interanual del 23% para diciembre del año próximo y una caída de la economía del 0,5% del PBI, mientras que los servicios de deuda aumentarán 48,8% respecto de este año.



Al igual que el presupuesto, la adenda al Consenso Fiscal y el revalúo del impuesto a las Ganancias para empresas, que también forman parte del temario de la sesión, serán convertidos en ley si son aprobados.



En cambio, los proyectos para modificar el impuesto a los Bienes Personales y reducir la alícuota que pagan las mutuales y cooperativas de ahorro, crédito y seguros pasarán a la Cámara de Diputados si son votados favorablemente.