El Senado debate hoy la reforma para nombrar al procurador General de la Nación

Se espera una jornada de alta intensidad en el Senado. Es que, a partir de las 14, la Cámara que preside Cristina Kirchner se apresta a debatir una iniciativa impulsada por el bloque oficialista –que fue fuertemente criticada por la oposición- para modificar las mayorías que se requieren a la hora de nombrar al procurador General de la Nación. Se trata del cargo que a la fecha sigue siendo ocupado de forma interina por Eduardo Casal y para el que Alberto Fernández propuso al juez Daniel Rafecas pero que, hasta la fecha, sigue trabado en el Congreso.

En una nueva sesión especial, el Senado debatirá, de forma virtual, el proyecto de ley que modifica las mayorías requeridas en la Cámara alta para aprobar el nombramiento del procurador propuesto por el Ejecutivo. La iniciativa reduce esa mayoría de 2/3, tal como rige en la actualidad, a la mayoría absoluta (37 votos, es decir, la mitad del cuerpo). Mientras que, para su remoción sí se requerirá de la mayoría calificada.

Respecto a la remoción, el texto también establece que el procurador sólo puede ser removido por mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. En tanto, se especifica que el proceso podrá ser iniciado por decisión del Poder Ejecutivo, comunicada a la Cámara de Diputados, o a pedido de cualquier diputado.

Asimismo, en caso de que la ley reciba luz verde, el cargo ya no sería más vitalicio, sino que duraría cinco años, con la opción de ser reelecto una única vez. Y, su elección no se llevaría adelante en año electoral. En tanto, el proyecto especifica que, al momento de su designación, no podrá superar los 75 años de edad.

Pese a la negativa de la principal bancada opositora, el Frente de Todos da por descontado que en la jornada de hoy el proyecto recibirá media sanción. Por lo tanto, quedará en manos de Diputados que la iniciativa se convierta en ley.

Allí, el oficialismo deberá lidiar con un escenario más complejo. Es que, no solo carece de mayoría propia sino que también, la referente en temas judiciales del espacio lavagnista Graciela Camaño ya advirtió que "cambiar las reglas para elegir al procurador es inconstitucional".

El acompañamientno de bancada, al igual que la que lidera el mendocino José Luis Ramón, resultan clave para el Frente de Todos a la hora de avanzar con iniciativas que cuentan con el rechazo de Juntos por el Cambio.

El candidato de Alberto

Apenas asumió como presidente, Alberto Fernández dio a conocer que su candidato para ocupar el cargo sería Rafecas. A principios de marzo, el jefe de Estado cumplió su promesa y envió el pliego a la Cámara alta. En ese momento, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la postulación recibió alrededor de 700 apoyos y tres impugnaciones.

En las últimas semanas, Rafecas hizo saber que si el oficialismo optaba por apurar la designación del próximo procurador mediante un sistema de mayoría simple y sin recurrir a los dos tercios de los votos que hacen falta en el Senado, bajaría su candidatura.

En marzo Fernández envió el pliego de Rafecas al Senado.

Ante estos mensajes "nadie nos tiene que condicionar en la discusión, ni Daniel Rafecas, ni Elisa Carrió, ni nadie", dijo durante el tratamiento de la iniciativa en comisión la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.

Vale recordad que la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió a apoyar el nombre de Rafecas.