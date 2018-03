"El Presidente tendrá que elegir entre Angelici o yo", dice Carrió

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aliada del gobierno de Mauricio Macri, volvió a criticar al titular de Boca y amigo del Presidente, Daniel Angelici, a quien vinculó con el juez Norberto Oyarbide e insistió en que es un operador judicial. No fue todo. En el programa ‘La Cornisa‘, de Luis Majul, le dio un ultimátum al jefe de Estado. "Macri va a tener que elegir si lo quiere a Angelici como socio o a mí como socia. Lo puede tener como socio en Boca, no en la Justicia", dijo. Y agregó: "Angelici conversa con Oyarbide para que se jubile. Ese señor tiene que ir preso por corrupto y por ladrón".

Pero desde el Gobierno niegan públicamente esa acusación y, al menos hacia afuera, no toman con seriedad la amenaza de la diputada. Quién salió a responderle fue el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot. "Está clara la elección del Presidente. Angelici es el titular de Boca y Elisa Carrió es socia fundadora de Cambiemos y una dirigente imprescindible en la cual Mauricio Macri se apoya muchísimo", dijo en diálogo con Infobae. Y negó que sea el operador judicial de Macri.