El Presidente siguió el partido en Casa Rosada

El presidente Mauricio Macri sufrió en Casa Rosada la dura derrota de la Selección, 3-0 frente a Croacia en el Mundial de Rusia. Pese a que en el Salón de los Pueblos Originarios se había montado una pantalla gigante, el mandatario vio el encuentro en el Comedor Presidencial de la Casa Rosada acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y algunos de sus colaboradores más cercanos. Los que estuvieron junto al líder del PRO fueron su histórico vocero, Iván Pavlovsky; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

En el primer piso de Balcarce 50, el jefe de Estado "estuvo con los nervios de punta" durante los 90 minutos y lamentó el pésimo resultado del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, aunque "obviamente, como en todo lo que hace, se mostró optimista" de cara al próximo partido, contra Nigeria, para poder clasificar octavos de final, añadieron las fuentes consultadas, según consignó la agencia NA.

En tanto, en la planta baja de la Casa de Gobierno el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo "reuniones de gestión" en su oficina "con el partido de fondo en el primer tiempo". "El segundo lo vio entero", dijeron fuentes ejecutivas. Luego del partido, con el ánimo golpeado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba encabezaron una reunión para coordinar estrategias de comunicación en el Salón de los Científicos Argentinos.

Macri anunció tiempo antes que no iría al Mundial y bajó la orden al resto de los funcionarios para que no viajara a Rusia. No obstante, el titular de la AFI; Gustavo Arribas, fue uno de los que apareció en las plateas del estadio del Spartak de Moscú en el debut contra Islandia, el sábado pasado.