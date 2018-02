El Presidente recibirá a la familia del cadete Garay

El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a la familia de Emanuel Garay, quien murió como consecuencia del brutal entrenamiento al que fue sometido en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja. El encuentro, según se informó, tendrá lugar a las 19:30 en la Casa Rosada, en medio de la crisis policial que envuelve a la provincia por el fallecimiento del cadete durante un "baile", tal como se llama en la jerga al brutal y abusivo entrenamiento.

En diálogo con C5N, el padre de la víctima, Roque Garay, reclamó ayer celeridad en la investigación y a su vez pidió una refundación de la Escuela de Cadetes para que la muerte de su hijo no "haya sido en vano"."Tiene que haber una nueva escuela, con instructores que sean profesionales. Tiene que empezar de cero. No quiero que la muerte de mi hijo haya sido en vano. Que nunca más vuelvan a maltratar a un cadete", exigió. "Tiene que haber un entrenamiento controlado, no como lo hacen ellos. Si hubiesen estado hidratados, no estaríamos lamentando esto", agregó. En el primer entrenamiento en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja, el joven de 19 años había sido sometido junto al resto de sus compañeros a un brutal y extenso "baile" en horas de plena exposición solar, por lo que cayó desmayado a causa de la deshidratación. Tras cinco días de internación, falleció el pasado 10 de enero.