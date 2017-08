El Presidente propone votar cada cuatro años

El presidente Mauricio Macri consideró que "lo más sano" para la Argentina sería votar "cada cuatro años para elegir todos los cargos" y ratificó su intención de disolver las PASO, ya que afirmó que así se tendría "más tiempo para trabajar para la gente y no estar perdiendo el tiempo en hacer dos campañas".

"(Las primarias obligatorias) son elecciones que no se han demostrado muy útiles. Pero ahora ya están. Espero modificarlas para la que viene para que podamos tener más tiempo para trabajar para la gente y no estar perdiendo el tiempo en hacer dos campañas", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a canales de Salta, Mendoza y Entre Ríos, el jefe de Estado volvió a plantear la necesidad de un cambio en el sistema electoral y afirmó que "lo más sano" para el país sería que los argentinos votaran "cada cuatro años para elegir todos los cargos".

"No me gustan las PASO. No me gusta que se pierda el tiempo. No me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad que necesitan una solución", justificó.

Asimismo, el líder del PRO insistió en que no se podía dar marcha atrás este año e instó a la ciudadanía a participar de los comicios del próximo 13 de agosto.

"Éstas ya están y hay que ir a votar, porque hay que ratificar que el cambio va en serio. No se discute la calidad del Gobierno provincial, sino si vamos por el cambio o si queremos volver al pasado", remarcó.

En el mismo sentido se había expresado horas antes el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien había señalado que "la expresión popular es valiosa".

"Es una responsabilidad votar por nuestros ideales, la expresión popular es valiosa, le sirve al Gobierno y a la oposición", subrayó el funcionario nacional, quien evaluó que "el voto es clave en todo momento" y recordó que "estas primarias son obligatorias".