El Presidente pidió volver a "foja cero" el acuerdo con la empresa de su padre Admitió que "no se pensó en un mecanismo para controversias judiciales como estas". Defendió a Aguad y dijo: "Acá no sucedió nada todavía: no se condonó, no se pagó ni se cobró"