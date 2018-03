El Presidente habló de la sociedad offshore: "Es una operación legal"

Ante el revuelo por los "Papeles de Panamá", el presidente Mauricio Macri tuvo que salir a explicar su rol como director en la empresa offshore Fleg Trading Ltd. y se defendió al señalar que es "una operación legal". En una entrevista con el programa "Voz y Voto" (Canal C de Córdoba y La Voz del Interior) sostuvo que no incluyó a la compañía en su declaración jurada porque "no era mi sociedad". En la Casa Rosada dicen que el Gobierno no tiene responsabilidad en el escándalo y por ahora descartan que el Presidente encabece una declaración pública en cadena nacional.

Con todo, esta estrategia podría cambiar luego de que en las últimas horas trascendiera que Macri fue director de otra firma offshore de Panamá, Kagemusha S.A., que tampoco incluyó en su declaración jurada. Esta polémica cayó mal en el entorno del mandatario. "No es ilegal tener una offshore. Los medios están haciendo un escándalo por nada", repetía un funcionario cercano a Macri, mientras la polémica crecía en las redes.

El escándalo pegó fuerte en el Gobierno que a media mañana no había coordinado una estrategia. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, aseguró que no hay "nada ilícito ni antiético" en el accionar de Macri, mientras la aliada Elisa Carrió le exigía pruebas.

Ante las críticas de la oposición, en el Gobierno no sabían si debían salir a explicar la participación de Macri como director en una empresa offshore que tuvo actividad entre 1998 y 2009. El equipo de comunicación debatió que algún vocero brinde una conferencia de prensa. Pero al final desestimaron la idea. "No es un caso en el que tenga responsabilidad el Gobierno, sólo es de interés público", plantearon. Acto seguido, aprovecharon una entrevista que tenía pautada Macri con los periodistas de La Voz del Interior, Julián Cañas y Eduardo Bocco, para que responda al respecto. Con esa decisión, los asesores del Presidente dieron la espalda a las presiones de Margarita Stolbizer para que Macri encabece una conferencia de prensa, o los reclamos de Sergio Massa para que protagonice una cadena nacional.

Durante la entrevista, Macri sostuvo que "no hay nada extraño en esa operación", en relación a su rol en Fleg Trading Ltd. "Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mal habida, son dos cosas distintas. Acá el problema no es el instrumento sino para qué se lo utiliza", indicó. También negó que haya recibido honorarios de esa compañía. Incluso afirmó : "No soy dueño de absolutamente nada de Fleming (sic) o no sé cómo se llamaba la empresa. Así que no tengo nada que declarar. Yo declaro las cosas que son mías".

Tras la entrevista, en el Gobierno consideraron que había que desvincular al Presidente del caso. "Era de su papá, no tiene nada que ver Mauricio", repetía un funcionario, quien planteó que Franco Macri cobre protagonismo. En efecto, el empresario salió por la tarde a asegurar que su hijo "no tuvo participación en el capital de la sociedad". A través de un comunicado que lleva su firma, Macri padre manifestó: "Deseo aclarar que la sociedad denominada Fleg Trading Ltd., registrada en jurisdicción de Bahamas, era de mi propiedad y que la misma fue debidamente declarada ante las autoridades competentes, en especial, frente a las autoridades fiscales de Argentina".

El otro punto de la estrategia fue que el padre del Presidente difunda su declaración jurada,

en la que incorporó a la empresa Fleg Trading Ltd. Esa estrategia se concretó anoche, cuando Elisa Carrió mostró los papeles en Telenoche (Ver aparte).