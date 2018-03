El Presidente elige avión entre uno de u$s 49 millones y otro de u$s 54 millones

A las 16 horas del 22 de febrero en Montreal, Canadá, vence el plazo para recibir las ofertas del reemplazo del Tango 01, el avión presidencial retirado en El Palomar desde que asumió Mauricio Macri, mientras espera ser subastado por el Banco Ciudad. La Casa Rosada le pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de Naciones Unidas, que organizara los detalles de la licitación para buscar un Boeing Bussines Jet (BBJ) usado, ya sea un 737-700 o un 737-800, por un tope de u$s 65 millones. La convocatoria fue publicada por la entidad internacional el pasado jueves y al día siguiente en el boletín oficial argentino. Apenas 20 días para encontrar la nueva aeronave que trasladará al Jefe de Estado.

No obstante, ya hubo presentaciones de interesados. Según fuentes con acceso a la licitación, dos aviones lideran las preferencias para ganar, dependiendo a quién se le pregunte. Uno lo vende Freestream Aircraft USA, una empresa ubicada en New Jersey. El otro, Opus Aeronautics, con oficina en Mónaco. El primero, más barato, cuesta u$s 48,9 millones (a cotización de ayer, unos $ 780 millones aproximadamente). El segundo un poco más: u$s 54 millones (es decir, unos $ 861 millones). Ambos precios no incluyen los service pre-compra ni el traslado al país.

Los detalles del pliego fueron adelantados por el diario La Nación, antes de ser publicado por la OACI. En resumen, el Gobierno quiere un avión con un mínimo de 15 plazas, un dormitorio para el Presidente, conexión wi-fi a bordo, mínimo de 7000 horas de vuelo, con autonomía como para llegar a Europa, entre otras exigencias. Y, principalmente, que sea un Boeing, desestimando la idea que circuló primero de adquirir un Guflstream, modelo similar al que compró el cantante pop Justin Bieber, para suceder al Tango 01 que compró Carlos Menem en 1992 por u$s 67,5 millones. La gran diferencia es el mantenimiento del BBJ podría hacerlo Aerolíneas Argentinas. Y, además, con un detalle que está generando malestar en la Fuerza Aérea: sus pilotos podrían ser civiles, no militares.

Citando un informe dependiente de la Dirección General de Logística (DGL), nunca revelado, el jefe de Gabinete Marcos Peña calculó en u$s 20 millones el mantenimiento de sus motores que precisa el jubilado avión presidencial para volver a volar. Su subasta, que compensaría el costo de su reemplazo, fue anunciada para fin de año pero, según fuentes oficiales, en el Banco Ciudad aún están ordenando los papeles necesarios para hacer el llamado.

Entre las dos opciones que podría salir el nuevo avión (luego de que un comité evalúe las ofertas y culmine el proceso podría estar operativo en mayo), el menos costoso, que lleva el número de serie 36852 y perteneció a Hyundai Motors. Fue fabricado en 2008 y posee 16 plazas. Su dormitorio principal está justo detrás de la cabina, con baño completo incluida una ducha. Y tiene otro espacio para huéspedes con dos camas.

El que venden en Mónaco, además de más costoso, es más nuevo, de 2010, y tiene espacio para 18 asientos. Casualidades de la vida: sus sillones y tapizados fueron elegidos por Alberto Pinto, un fallecido diseñador de interiores francés...cuyos padres eran argentinos.