El Presidente celebró un triunfo histórico y en la Casa Rosada ya hablan de su reelección

Tras imponerse en las legislativas en más de la mitad del país, el Gobierno celebró anoche un triunfo histórico que lo proyecta como la principal fuerza nacional hacia 2019, cuando se renueve la Presidencia y la mayoría de las gobernaciones. Ese fue el mensaje que reinó en el búnker de Costa Salguero, y también el que bajó a los presentes el presidente Mauricio Macri, que si bien no lo oficializó, según funcionarios allegados, tiene la decisión tomada de ir por la reelección en dos años.

"Afirmamos nuestro compromiso por el cambio. Hoy (por ayer) no ganó un partido, ganó la certeza de que podemos cambiar la historia para siempre", dijo Macri, medido pero visiblemente satisfecho con el resultado de la elección. "Acá no hay salvadores mesiánicos, no hay nadie a quién venerar. Queremos lograr algo grande, un país decidido a hacer las cosas bien, una sociedad donde el valor de la verdad sea innegociable", agregó. El Presidente recordó, además, su "sueño de sacar a todos los argentinos de la pobreza", en lo que pareció un discurso con mirada largoplacista. Y, finalmente, dirigiéndose a los presentes, dijo que "somos imparables, la generación que está cambiando la historia".

Fue sobrio el festejo de Cambiemos en Costa Salguero. Sin estridencias, debido a la muerte de Santiago Maldonado. Pero, como nunca, se confirmó allí la sensación de que lo que comenzó como un espacio porteño, el PRO, se convirtió en poco más de una década y tras mutar a Cambiemos, en un partido dominante en el plano nacional, logrando triunfos en 13 provincias, quitándole puntos estratégicos al PJ y estableciéndose como principal fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna desde 2015, pero donde ayer obtuvo un triunfo legislativo resonante, cuatro puntos por encima de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Todo ese combo motivaba anoche a dirigentes de primeras y segundas líneas del Gobierno a resaltar algunos datos históricos. Por primera vez desde 1985, el partido del Ejecutivo ganó los cinco distritos más grandes del país, el 66% de la población total. Además, se valoró internamente alcanzar el 41% de los votos en todo el país, algo que no había sucedido desde 1985 y 1993, cuando la UCR y el PJ, respectivamente, habían alcanzado el 43%. Con las legislativas de 2009 y 2013 también se compararon. El oficialismo, en esos comicios, había sacado el 26% y el 31%, respectivamente, destacaron en Balcarce 50, donde, en paralelo a la alegría por superar a Cristina en Provincia, se brindaba por la floja performance de varios presidenciables del PJ, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.

Ese archivo estadístico derivó en que anoche casi todos los consultados coincidieran en hablar de una candidatura de Macri en 2019, buscando la reelección. Si bien nunca se pronunció formalmente, el Presidente remarcó en varias oportunidades que el trabajo de su equipo necesitaba "dos mandatos", y en las PASO se animó a plantear una Argentina para "20 años".