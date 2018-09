El Presidente admitió la "emergencia" y va por señales de Washington

Con un discurso de más de 20 minutos, el presidente Mauricio Macri preparó ayer el escenario para profundizar el ajuste. Para eso reconoció que su gestión pasa por un momento de "emergencia", a tal punto que sostuvo que "esta no es una crisis más". Tras sus palabras y los anuncios del ministro Nicolás Dujovne, el dólar volvió a subir por lo que hubo preocupación en el oficialismo que aguarda un nuevo aval del FMI.

Para justificar la decisión de aumentar las retenciones a todas las exportaciones, Macri buscó no pelearse con un sector de su electorado: los productores agropecuarios. "Les tengo que pedir que entiendan, que es una emergencia y necesitamos de su aporte", planteó. El Presidente apeló a un discurso de tono emocional a tal punto que dijo que "estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro".

Sin datos económicos que respalden su gestión, Macri volcó su mensaje hacia la fe en su propuesta y en los ejes más vinculados a lo ético. "Este momento es distinto porque estamos siendo protagonistas, es distinto porque esta vez es con la verdad sobre la mesa y sin corrupción", comentó. En Cambiemos reforzarán su identidad para las elecciones, más vinculada a lo normativo, que a los resultados económicos.

Macri planteó que apuntan al déficit cero para 2019, en pleno año electoral. Este punto puede encender la alarma en el mercado, ya que no es la mejor receta ir a elecciones con ajuste. El economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales y ex FMI, Robin Brooks, dejó entrever esa alerta en Twitter. "Un programa más amplio -que los u$s 50 mil millones- podría haber sido necesario teniendo en cuenta el foco de los mercados en la elección de 2019 en un escenario de ajuste fiscal", escribió.

Por un lado, el oficialismo celebró el tono del discurso. "Le habló a los argentinos, no a los mercados", comentaban. La UCR y la CC salieron a respaldar al jefe de Estado, para mostrar que no hay problemas de gobernabilidad en la coalición oficialista. Pero con el correr de las horas, también preocupó que el dólar subiera.

La Casa Rosada estará atenta a cómo se mueve hoy la divisa, tras el feriado bancario de EE.UU. Justo cuando Dujovne se reúna con Christine Lagarde en busca de "mejorar el acuerdo con el Fondo", como definió el funcionario. A su vez, pretenden acelerar la aprobación del Presupuesto. Para ello, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibirá hoy a los ministros de economía provinciales. Allí responderá ante el reclamo provincial de que amplíe la recaudación vía Bines Personales, Sellos, Ganancias de la cuarta categoría o asegurar que ninguna empresa que judicializó ese tributo acceda a un beneficio impositivo. La a oposición busca así reducir el ajuste por vía del gasto.

En tanto, Macri volvió a apostar a la comunidad internacional al resaltar el apoyo que tiene de las potencias. Viajará a Nueva York, donde participará de una cena organizada por su par Donald Trump el 24 de septiembre. En su equipo trabajan para una charla privada. En esa gira, también aprovechará para dar señales de estabilidad a entes financieros y políticos.