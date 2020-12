El Plan Gas tuvo ofertas de entre u$s 2,40 y u$s 3,66, con YPF a la cabeza

El Plan Gas recibió este jueves las ofertas de las petroleras para participar en la licitación. Los precios van entre los u$s 2,40 y los u$s 3,66 por millón de BTU (unidad de medida británica para el sector) y deberán ser analizados por el Gobierno hasta la adjudicación, que será el martes 15 de diciembre.

Los precios del Plan Gas tienen un impacto significativo en el Tesoro por la vía fiscal: el Estado se hará cargo mediante subsidios de la diferencia entre el promedio ponderado de estas ofertas (que para Neuquén es de u$s 3,57 y para Tierra del Fuego y Santa Cruz es de u$s 3,43) y lo que pagan efectivamente los usuarios a las distribuidoras, cercano a los u$s 2,30.

Los cálculos oficiales asumen que el pasaje de este costo a las tarifas es nulo y que los próximos aumentos, a partir de marzo o abril de 2021, serán únicamente para retribuir a las transportistas y distribuidoras de gas.

Al mismo tiempo, este programa implicaría que el costo del gas que pagan los usuarios permanece estable, con lo que una devaluación llevaría a un fuerte salto en las tarifas o en los subsidios, una debilidad que marcaron los críticos del plan.

"Participaron 16 empresas productoras, de todos los tamaños y nivel de integración, nacionales y multinacionales", contaron en el Gobierno.

El precio más alto resultó el de YPF, que a su vez ofreció el mayor volumen: 20,9 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en Neuquén, a un precio de u$s 3,66.

El volumen ofertado total fue de 63,6 MMm3/d, algo por debajo de los 70 MMm3/d que se licitaban en el bloque base previsto.

Unos 45,7 MMm3/d vendrán de la Cuenca Neuquina, donde está la formación Vaca Muerta, y otros 17,8 MMm3/d de la Cuenca Austral. No hubo ofertas para la Cuenca Noroeste, en Salta, de la que se esperaban unos 2,8 MMm3/d.

"La Comisión de Análisis y Preadjudicación inicia así su trabajo que concluirá el 15 de diciembre con la adjudicación", señalaron oficialmente.

La segunda mayor oferta fue la de Tecpetrol, con 7,1 MMm3/d a u$s 3,65 por millón de BTU. La petrolera del grupo Techint, de Paolo Rocca, contará en 2021 con el último año de precio estímulo a u$s 6 por su producción en el campo Fortín de Piedra.

En los siguientes tres años, de 2022 a 2024, caerá el precio así se promedian u$s 3,65 en toda la duración del programa.

Según dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, en una conferencia de prensa el lunes, el costo fiscal del Plan Gas será de u$s 600 millones en el primer año.

No obstante, los documentos oficiales que presentó el Gobierno hace casi dos meses estimaban un costo fiscal de u$s 1491 millones en 2021.

El Plan Gas, a lo largo de los cuatro años, permitiría al Estado ahorrar más de u$s 2500 millones en relación a la opción de no tener un programa de incentivos.

Martínez resaltó que "lo importante es que ya en el invierno que viene estemos frenando el declino que viene teniendo la Argentina. Esta es una clara señal de confianza de un Presidente que toma decisiones que dan previsibilidad y certeza, y esta es la respuesta, 16 ofertas en todas las cuencas con potencialidad gasífera".