El Parlasur respaldó el mandato de Taiana

Después de que el Gobierno lanzó una ofensiva para remover a Jorge Taiana como presidente del Parlasur, la mesa directiva del órgano ratificó ayer, desde Montevideo, el mandato del ex canciller de Néstor y Cristina Kirchner.

El kirchnerismo, que es mayoría en el bloque de parlamentarios argentinos, logró el apoyo incluso de tres diputados del Frente Renovador. La "Declaración de apoyo a la presidencia del Parlasur de Jorge Taiana" sumó las firmas de todos los diputados del FpV e incluso de Claudia Gil Lozano, Jorge Vanossi y Hernán Olivero.

En la reunión de la mesa directiva del órgano, el kirchnerismo recordó que el ex canciller nacional fue elegido vicepresidente el 14 de diciembre en una "votación democrática, pública y transparente". Luego, el diputado venezolano chavista, Saúl Ortega, renunció al frente del Parlasur y lo reemplazó Taiana.

"Queda de manifiesto que no existió, como denuncia el Frente Cambiemos, una autoproclamación de autoridades", planteó la declaración que está fechada el 14 de febrero. Así, 27 de los 43 parlamentarios argentinos respondieron a la intimación que envió el último viernes el bloque oficialista, a las autoridades del Parlasur.

De hecho, ayer el parlamentario de Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, exigió una respuesta a esa intimación, en la que puso en duda el mandato de Taiana al frente del ente internacional. Pero la mesa directiva del Parlasur ratificó el mandato de Taiana y expresó "un apoyo unánime a su gestión al frente del organismo".

Sin embargo, en Cambiemos insistieron que en la sesión del 14 de marzo van a impugnar la "autoproclamación" de Taiana. Desde el oficialismo sostienen que "debe ser elegido en la próxima sesión y por el plenario", una postura que acompaña el parlamentario del Frente Renovador, Alberto Asseff. Pero el gobierno de Mauricio Macri aspira a que el oficialismo sume los votos de los nuevos parlamentarios de Venezuela, antichavistas, y así quitarle la jefatura a Taiana. Esta pelea ya tuvo su primer round, cuando el Gobierno decidió no paga los sueldos a los parlamentarios del Parlasur, y que fue repudidada por los diputados K y del Frente Renovador.