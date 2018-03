El Papa Francisco reveló que fue “apretado” por “la mafia de Othacehé”

En un breve encuentro, el Papa Francisco hizo fuertes declaraciones ayer al hablar de la mafia del exintendene de Merlo, Raúl Othacehé. El diálogo se produjo con el actual gestor de esa localidad bonaerense, Gustavo Menéndez, en el marco la audiencia general que brinda los miércoles en la plaza de San Pedro, en El Vaticano. El Santo Padre le preguntó por la “mafia” de Othacehé y aseguró haberlo sufrido en carne propia cuando todavía era Arzobispo.

La sorpresiva acusación quedó registrada en un video que probablemente Menéndez utilizaría para conservar de recuerdo o para mostrarse junto a Su Santidad, pero seguro que no con las palabras que Francisco soltó.

“Santo Padre soy el intendente de Merlo, vine en 2014 y me dio su bendición”, se presentó Menéndez. Sin vueltas, casi cortando el saludo Francisco disparó: "¿La mafia de Othacehé no lo joroba?". Y luego agregó: "Yo lo sufrí en carne propia cuando tuve que ir a defender a un cura, Pancho Velo".

A raíz de esto y tal como se lo había anticipado al Papa, Menéndez presentará hoy ante la Justicia “más de 60 denuncias por actos de corrupción” durante la gestión de su antecesor, Raúl Othacehé.

Menéndez repasó su encuentro con el Sumo Pontífice en El Vaticano durante la audiencia de los miércoles y contó que se quedó "anestesiado" cuando Francisco le dijo que estaba preocupado por su situación a frente del municipio del que Othacehé fue intendente durante 24 años consecutivos.

“Con mucha frescura me preguntó si la mafia de Othacehé no me jorobaba, y yo quedé como anestesiado. Él me dijo que estaba preocupado por mi caso, por la mafia anterior", sentenció.

Como se vio a través de un video que fue difundido en las últimas horas, Menéndez expresó que se "sorprendió" cuando el Papa le contó que "sufrió en carne propia la mafia" del ex jefe comunal. "Me dejó sin palabras. Yo le dije que estaba investigando, que íbamos a hacer algunas denuncias", agregó el intendente en declaraciones a radio Continental.

El dirigente peronista contó que cuando tomó el mando del municipio se encontró con que "todas las instituciones intermedias de Merlo estaban copadas por la políticas, estaban manejadas por punteros políticos".

Frente a esta situación, aseguró que está haciendo "un saneamiento" de las instituciones y revisando los padrones "para que todos los vecinos puedan votar".

Menéndez también advirtió que ‘esa mafia‘ a la que refirió el Papa sigue en la Universidad Nacional del Oeste, donde denunció que se pagan sueldos de hasta $ 300 mil.

"Tiene a su hijo como rector, el hijo es una víctima del padre. Es una persona muy tímida, que le cuesta mucho expresarse. Es una buena persona, pero que no tiene méritos para estar en ese lugar", indicó.

Frente a esta situación, que definió como "escandalosa", afirmó que "el Gobierno nacional, a través del Ministerio (de Educación), tendrá que tomar alguna medida", ya que la universidad no depende del municipio.