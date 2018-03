El Palacio Bosch, "La Bestia" y una abultada agenda para dos días

Barack Obama se aloja en el imponente Palacio Bosch –la lujosa mansión belle époque que perteneció a familia del embajador Ernesto Bosch y que desde 1929 es la residencia del embajador de los Estados Unidos– y se moverá en "La Bestia", una limusina de alta seguridad de cerca de 6,8 toneladas, que soporta ataques químicos y cuenta con cámara de visión nocturna y gases lacrimógenos. Desde allí, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama cumplirá con su cargada agenda de dos días de visita al país, desde hoy y hasta mañana, jueves.

Pasaron casi dos décadas desde la última visita bilateral de un presidente de los Estados Unidos al país. Obama llegará con una comitiva estimada en 800 personas, entre personal de seguridad, cuerpo diplomático, congresistas, empresarios y funcionarios de alto rango.

A los encuentros oficiales comunicados por la Casa Blanca y el Gobierno argentino se pueden sumar actividades fuera de agenda pero por razones de seguridad se mantienen en secreto.

Hora por hora

Mañana

n 10:30: Mauricio Macri recibirá a Obama en la Casa Rosada en el Salón de los Bustos. Mantendrán una reunión bilateral, a solas en el despacho presidencial. Luego, en una segunda reunión, se sumarán ministros para la firma de convenios de cooperación.n 12:45: Conferencia de prensa conjunta, donde se comunicará el relanzamiento de las relaciones bilaterales. Responderán dos preguntas de medios locales y dos de medios extranjeros.n 14:00: En un impresionante operativo, Obama se dirigirá caminando a la Catedral de Buenos Aires, para rendir homenaje floral al libertador General José de San Martín. Se evitará esta vez hacerlo como es habitual en la Plaza San Martín, más difícil de controlar en términos de seguridad. Será recibido por el arzobispo porteño, cardenal Mario Aurelio Poli, quien guiará una oración por la paz.n 16:00: Obama encabezará un "encuentro informal" con jóvenes emprendedores en La Usina del Arte, en el barrio de La Boca. Allí será declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires.n 18:00: Aún no fue confirmado, pero ambos mandatarios podrían asistir a un encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) en el predio de la Sociedad Rural en Palermo.n 20:00: Participará de la Cena de Honor que ofrecerá Macri con 400 invitados, en el Centro Cultural Kirchner. Se servirá cordero, trucha y vinos mendocinos.La primera dama norteamericana, Michelle Obama, tendrá su propia agenda. Se sabe que encabezará un encuentro con estudiantes en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. Y se espera alguna otra actividad junto a Juliana Awada.En el día que se cumplen 40 años del golpe militar de 1976, Macri y Obama encabezarán un homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte. Allí se espera el anuncio de la desclasificación de más documentos estadounidenses. Y la atención estará puesta en la posible presencia de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.Cerca del mediodía, Obama partirá desde Ezeiza a Bariloche a bordo del avión presidencial Air Force One, para pasar unas horas de descanso junto a su esposa, sus dos hijas y su suegra. Será el tercer presidente de los Estados Unidos en ejercicio en viajar a la ciudad patagónica: ya lo hicieron Bill Clinton en 1997 y Dwight Eisenhower en 1960.Quizás no llegue a dormir allí, pero en el clásico Hotel Llao Llao se reservaron una veintena de habitaciones, entre ellas la suite presidencial de 160 metros cuadrados. Ese mismo día emprenderán el regreso a BuenosAires para retornar a Washington.