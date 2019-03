El PRO reunió a la tropa y envió un mensaje de apoyo a la reelección de Macri

Con novedades electorales de fondo, como la derrota el último domingo del candidato del PRO en Neuquén y la virtual ruptura de Cambiemos en Córdoba, se reunió hoy el Consejo Nacional del PRO desde donde procuraron enviar un mensaje de distención y confianza respecto a la reelección de Mauricio Macri en octubre.

Aunque contó con el cierre del propio Presidente, las voces autorizadas para canalizar el respaldo absoluto a éste fueron la del ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Estamos mejor preparados que cualquier otro partido político para ganar la elección. Tenemos candidatos donde nunca antes tuvimos", sostuvo el ministro tras el encuentro que se desarrolló en Parque Norte, histórico bunker de campaña del PRO.

Consideró, a su vez, que el principal objetivo de la alianza es la “reelección de Macri” y admitió “tensiones” en la fuerza que también integran la UCR y la Coalición Cívica.

“Las tensiones son lógicas porque todos queremos ser protagonistas del cambio, pero no hay lugares para todos y además hay compromisos por las alianzas. Pero la prioridad es la reelección de Macri", indicó.

La gobernadora María Eugenia Vidal arriba al encuentro del PRO.

La referencia a las tensiones se conecta directamente con la situación de Cambiemos en Córdoba. Más temprano, parte de la cúpula de la alianza había mantenido un encuentro en Casa Rosada para analizar en particular el panorama electoral en esa provincia de cara a las internas que debían realizarse allí el próximo domingo.

En la reunión se definió que los candidatos a la gobernación, el diputado Mario Negri y el intendente de la capital Ramón Mestre no se disputarán la candidatura de Cambiemos y en cambio competirán por suceder al peronista Juan Schiaretti con listas separadas: Negri aún no definió la fuerza por la que se presentará, mientras que Mestre lo haría con la histórica lista 3 que postula a la UCR.

De este modo, lo comicios del fin de semana, que ya habían sido impugnados por algunas de las partes, quedaron suspendidos.

El factor economía

Por su parte, Peña destacó que el eje central de la campaña "es reelegir al Presidente y retener los cinco distritos que gobernamos", al exponer en la Asamblea del PRO ante unos 500 dirigentes.

Resaltó que "lo único que tiene para aportar el kirchnerismo es un susurro de miedo" y pidió a su tropa que "no dejemos que nos corran con la idea de que la discusión solo va por lo económico. Este es un gobierno decente que apuesta por entender el poder como un servicio público".

En tanto, la gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, pidió tener "humildad para debatir sobre lo que nos falta hacer" ya que "nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes", al disertar en Parque Norte.

“Nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos", indicó.

La apertura de la reunión estuvo a cargo del presidente del PRO, Humberto Schiavoni, junto con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general del partido, Francisco Quintana.

También asistieron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el canciller Jorge Faurie, entre otros.