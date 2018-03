El PJ sigue pendiente de CFK candidata

El ex titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y el jefe de la bancada de senadores del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, consideraron que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no debería candidatearse para las elecciones legislativas de este año y que habría que "ampliar y sustituir" dirigentes en el peronismo.

Domínguez, ex precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, advirtió que "lo mejor que le puede pasar" a la ex mandataria sería no participar de las legislativas y aclaró: "No lo digo yo, lo dijo ella. La última vez a nosotros nos dijo que ella no quería ser candidata".

Por su parte, Pichetto sostuvo que "es altamente negativo" que un político, después de haber desempeñado esa función, aspire a un nuevo cargo, ante las especulaciones sobre una posible candidatura de CFK.