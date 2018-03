El PJ sigue en ebullición por la elección para renovar autoridades

Gobernadores y dirigentes peronistas continuaron ayer la discusión por la renovación del PJ, que quedó en estado de ebullición tras la derrota electoral, y cruzaron posiciones respecto del rol que podría tener en el espacio el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, luego de que el presidente Mauricio Macri lo postulara como titular partidario. Tras la reunión que compartieron el sábado último en San Juan, los mandatarios provinciales prosiguieron el debate respecto de si el PJ debe renovar sus autoridades a través de la elección directa de sus afiliados o mediante la proclamación de una lista de unidad por parte del congreso partidario.

En tanto, el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sostuvo que la iniciativa de Macri de "imponer" a Massa como "líder opositor" despertó a "un gigante que es el peronismo". "Imponer un líder opositor que preside el Frente Renovador ha despertado un gigante que es el peronismo, que es un partido con gran experiencia y responsabilidad que, ante tales circunstancias, se recupera y se une a favor de las necesidades de los trabajadores y humildes", dijo Scioli.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, objetó que Macri haya postulado a Massa como conductor del PJ, al sostener que el diputado del Frente Renovador "cogobierna con el oficialismo". "No podemos aceptar que alguien quiera imponernos desde afuera", lanzó Bordet y añadió: "La oposición madura y responsable que hace el PJ no es lo mismo que hace Massa".

Más conciliador, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, advirtió que Massa "representa a otro espacio político" que "compitió" contra el PJ en las elecciones de octubre, pero pidió "abrir las puertas" del partido y "conformar un gran frente" para que justamente "puedan volver los compañeros que se fueron". En cuanto al PJ, explicó que "hoy tiene en su carta orgánica un sistema directo" para elegir autoridades, con "la Argentina como distrito único", aunque advirtió que ese trámite ocasionaría "un costo importante" y sería "difícil de llevar adelante", por lo que se analiza definir la jefatura "en forma indirecta y desde ahí plantearlo en el Congreso" partidario.

Asimismo, el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja aseguró que "nadie puede no aceptar" que se realicen internas, a la vez que sostuvo que "evidentemente hoy no está la militancia de Massa" dentro de esa fuerza, aunque agregó: "No me gusta ser sectario y no soy yo el que tenga que decidir quién y cuándo". "Nadie puede no aceptar ese trámite. Para eso hay que convocar al Congreso del partido para que trace un cronograma hasta la convocatoria a la Junta Electoral", dijo Gioja sobre las internas, pero aclaró que "eso no quita que pueda haber una lista única".

Por su parte, el vicepresidente del PJ, Jorge Capitanich, desestimó la participación de Massa en la interna peronista al apuntar que "el Frente Renovador es otra opción" que salió "tercera en las elecciones nacionales" del año pasado. Capitanich sostuvo que el justicialismo "necesita tener entidad propia" y definir entre "por lo menos dos corrientes: los que pretenden tener un partido aggiornado a las expectativas del neoliberalismo para tener un discurso único, y los que creemos que debe encabezar un liderazgo de una coalición de centro izquierda de base populista y progresista", indicó.

En tanto, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, definió a Massa como "mitad" oficialista y "mitad" opositor al macrismo y planteó que el mandatario "no le hizo ningún favor" al posicionarlo como potencial líder del peronismo. En cuanto a la interna en el PJ, sin embargo, sostuvo que "todo el mundo tiene derecho a aspirar" a conducir la fuerza. "Nuestros adversarios tienen muchas ganas que nos dividamos. Esto es viejo como la historia: divide y reinarás", remarcó.