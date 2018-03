El PJ se moviliza pero no sube al escenario

En el medio de la ebullición que causó la hipótesis de una candidatura de Florencio Randazzo enfrentando a Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo hará un alto al fuego con una cita previamente acordada: acompañar a la CGT en la movilización de hoy aunque el escenario será exclusivo de los sindicatos. "Voy a ir y estaré entre la gente como uno más, no me interesa el protagonismo, ni en lo personal ni en lo partidario", adelantó en un comunicado el presidente del PJ nacional, el diputado José Luis Gioja. Más allá de su proclamada humildad, otra no le queda: los organizadores no dejarán subir a nadie ajeno al escenario.

Desde la filial bonaerense, tal como se había acordado en la cumbre de San Vicente, Fernando Espinoza confirmó ayer también que una columna del PJ marchará desde la Avenida 9 de Julio y Belgrano, disimulando la fragilidad de la mancomunión repitiendo el slogan 2.0 #UnidosPorElTrabajo. "Este programa económico no se preocupa por la economía real ni por los trabajadores. Contra esto marchamos", denunciaron en su comunicado. Por las calles del centro porteño caminarán hoy desde intendentes del Grupo Esmeralda, como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), hasta militantes de La Cámpora, que saldrá desde unas cuadras de diferencia, en Avenida de Mayo, con afiches con la consigna "Marchamos para defender el trabajo".

También se sumarán otros sectores, desde el Frente Renovador, que dio su respaldo a la protesta, hasta la izquierda. Alejandro Bodart (MST) aclaró ayer: "Vamos, pero con una columna independiente".