El PJ se debate entre la interna y la unidad

En la recta final a la presentación de la(s) lista(s), que será este viernes, la interna del peronismo levantó temperatura con la presentación formal de la primera fórmula que, de no mediar un acuerdo de unidad buscado desde casi todos los sectores, amenaza con competir en las elecciones internas del peronismo el próximo 8 de mayo.

Temiendo una intervención judicial, que la interna ocurra, o sea, que haya efectivamente elecciones, preocupa al PJ porque no estaría en condiciones económicas ni operativas para realizarlas en todo el país. El chaqueño Jorge Capitanich, uno de los nombres en la populosa danza, advirtió ayer en una carta abierta que "es objetivamente imposible".

Si bien la eventual puja se dejara traslucir, con un cristinismo impulsando a Capitanich y luego a Daniel Scioli como "prenda de cambio" mientras el PJ de los gobernadores instalaba una lista única con José Luis Gioja a la cabeza, todo salió a la luz el viernes. El binomio encabezado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno sorprendió al anunciar que pelearían por la conducción partidaria. Con una condición: si no hay acuerdo (que los incluya) para una lista colegiada. En la reciente campaña de afiliación, el sector morenista "La Néstor Kirchner", sorprendió con la cantidad de firmas que consiguió; más que La Cámpora. Como si fueran pocos pretendientes a una sola silla, también se anotó el gobernador tucumano Juan Luis Manzur, tratando de validar en el Conurbano los vínculos que tenía con el matancero Alberto Balestrini,

En la Casa Rosada, juran, no apuestan por un favorito. No obstante, es indisimulable la sintonía entre el oficialismo y el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, que avisó que competiría hasta que dejó de hablar del tema.