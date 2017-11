El PJ postergó el debate de la reforma laboral por las diferencias en la CGT

Las discrepancias puertas adentro de la propia CGT sumado a algunos cortocircuitos entre la cúpula sindical y el bloque peronista de Miguel Pichetto por los cambios en materia previsional determinaron ayer la postergación del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, que recién se iniciará tras el recambio legislativo y con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentada en la banca que obtuvo en los comicios de octubre. El propio Pichetto fue el encargado de oficializar la decisión que informalmente se rumoreaba desde comienzos de la semana, a medida que se acumulaban las voces sindicales críticas del entendimiento que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había sellado con el triunvirato de conducción cegetista para llevar la reforma al Senado.

"Ante la falta de cohesión de la CGT y comentarios improcedentes de algunos dirigentes, hemos decidido postergar el tratamiento hasta la nueva conformación del Senado y hasta que la CGT se unifique en una sola voz", anunció el jefe de la bancada de senadores del PJ-FPV. Y abundó: "No queremos repetir experiencias que lesionaron el prestigio del Senado en el pasado". Pichetto, en compañía del titular de la comisión de Trabajo, Daniel Lovera, aludió de esa forma a la polémica sanción de la reforma laboral durante la gestión de Fernando de la Rúa, que derivó en denuncias sobre el presunto pago de sobornos a senadores peronistas para aprobar la norma, lo que se conoció popularmente como la Banelco.

Es que justamente al recuerdo de ese controvertido episodio apuntó esta semana el número dos de Camioneros, Pablo Moyano, al insistir en sus cuestionamientos a la renovada apuesta reformista de la administración de Mauricio Macri. "No vamos a permitir una nueva Banelco", fue la advertencia del hijo de Hugo Moyano.

Con ese telón de fondo, Pichetto comunicó la decisión de suspender el debate de la iniciativa hasta la nueva integración de la Cámara, que aportará el desembarco de Cristina.

Las explicaciones de Pichetto y compañía no cayeron muy bien en Roma, donde desde el inicio de la semana están instalados los miembros del triunvirato cegetista a la espera del encuentro que mantendrán hoy con el Papa Francisco en el marco del seminario que se realiza bajo el lema "El trabajo y el movimiento de los trabajadores al centro del desarrollo humano integral, sostenible y solidario" y del que participan organizaciones sindicales de todo el mundo. "Nos tiran a nosotros para tapar el verdadero perjuicio que es la aprobación de la rebaja de las jubilaciones", reprocharon desde la delegación de la central obrera, que encabezan Héctor Daer y Juan Carlos Schmid.

El propio Daer le dijo a este diario que el texto de la reforma laboral consensuada con Triaca "es inocua" porque no afecta los derechos de los trabajadores, pero se quejó de los cambios en la fórmula de actualización de las jubilaciones (Ver pag.2). En igual sentido, Schmid dijo que se han "extirpado" de la reforma laboral "el núcleo central que cambiaba la ley de contrato de trabajo", por lo que, remarcó, "no hay pérdida de derechos de los trabajadores". Y sostuvo que, a diferencia, la central obrera no avala la iniciativa previsional.