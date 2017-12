El PJ olvidó las diferencias y se unió para respaldar a CFK

Claudio Bonadio logró unir lo que las elecciones legislativas habían separado: al peronismo. El pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, por parte del juez federal, motivó comunicados de rechazo al fallo por parte del Partido Justicialista a nivel nacional, a cargo del sanjuanino José Luis Gioja, que acompañó a la senadora en una conferencia de prensa; y del bonaerense, en manos hasta mediados de mes del diputado Fernando Espinoza, electo por Unidad Ciudadana.

Ahora bien: también los intendentes bonaerenses, muchos de los cuales había tomado distancia de la ex mandataria post-comicios en los que salió segunda, también expresaron su "preocupación" por las "acciones" de la Justicia. "La voz de la ex presidenta será fundamental en el Senado", sentenciaron en un comunicado.

Y no sólo eso: también acercó a otros que se mantuvieron alejados de la ex Presidenta incluso durante los comicios. Sin ir más lejos, su ex ministro Florencio Randazzo. "La imputación por un memorándum que fue público y ratificado por el Parlamento Nacional es absolutamente un disparate", fue un viejo tuit que recordó ayer, ratificando que hoy piensa lo mismo, su ex contrincante de Cumplir.

Incluso Bonadio puso de parte de Cristina Fernández de Kirchner a su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. "Convoco a toda la ciudadanía a ponerse en estado de alerta porque esto es gravísimo", alertó.

Aníbal Fernández, en tanto, fue muy crítico del fallo del juez. Admitió que, en este contexto, todo aquél funcionario que integró el gobierno anterior, puede ser detenido "en cualquier momento"