El PJ mantiene su postura y no avalará el desafuero de Cristina sin condena

El presidente del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, ratificó ayer que sostendrá la postura que el peronismo adoptó desde hace años respecto de los pedidos de desafuero en esa Cámara y que no los avalará "mientras no haya sentencia". Blindó así la situación de la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el juez federal Claudio Bonadio dejara trascender que pedirá su desafuero en el marco de la investigación por la información de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"Se ratifica la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia. Además, el proceso penal se puede llevar a término hasta la sentencia misma sin ningún tipo de impedimento por el hecho de la existencia de fueros", informó el senador rionegrino a través de un escueto comunicado.

Si el Senado recibe el nuevo pedido de desafuero, podría de todas formas tratarlo. Aunque la postura del bloque de Pichetto preanuncia que Cambiemos no lograría la mayoría necesaria para lograr avanzar con la decisión.

Más temprano, cuando el rionegrino aún no había hablado, su par del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Marcelo Fuentes, había expresado su confianza en que Pichetto mantendría la postura que adoptó no sólo frente al caso de Cristina sino también frente a pedidos similares sobre otro ex presidente, Carlos Menem, quien está condenado pero tiene todavía instancias de revisión y por eso no fue desaforado por el Senado.

"Espero que se mantenga el criterio de no habilitar el desafuero si no hay sentencia firme. Entiendo que Pichetto va a mantener su postura de no tratar desafueros en el Senado, quiero creer eso. Es una cuestión de principios que ha sostenido a lo largo del tiempo. No veo por qué no va a modificar eso independientemente de su candidatura", había señalado Fuentes en declaraciones radiales. El neuquino denunció además una "estrategia uniforme" en la región, con procesos judiciales que inciden en los escenarios políticos. "Con (Rafael) Correa, con Dilma (Rousseff), con Lula (Da Silva), actúan los grandes medios aliados con sectores de la Justicia para que no vuelvan los populismos a América Latina", evaluó.

Ayer, el senador santacruceño Eduardo Costa (Cambiemos) presentó un proyecto de resolución para pedir el desafuero y que se declare la "inhabilidad moral" de Cristina. El mismo camino que había ensayado el oficialismo con el diputado Julio De Vido y que no tuvo éxito hasta que el desafuero no fue pedido por la Justicia.

Bonadio investiga junto al fiscal Carlos Stornelli una red de sobornos y según informó el diario La Nación, que tuvo la primicia de los cuadernos con la información sobre el presunto circuito de pagos de las coimas, pidió autorización al Senado para allanar los tres domicilios habituales de la ex presidenta y su despacho del Congreso, mientras prepara un nuevo pedido de desafuero en su contra.