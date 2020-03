El PJ llamó a una unidad sin Pichetto para sus internas

"La compañera Eva decía que sobre la cenizas de los traidores construiremos la Patria de los humildes", comenzó a decir el diputado Martín Soria, presidente del PJ rionegrino, antes de revelar un expediente que está trabajando el Tribunal de Disciplina de su provincia para desafiliar al ex candidato a Vicepresidente de Cambiemos: "Vamos a expulsar al señor Miguel Ángel Pichetto", pronosticó.

El ex histórico senador y frustrado titular de la AGN recogió el guante ante Infobae: apeló a la máxima de los massistas que se iban antes de que Sergio Massa anunciara su expulsión del Frente Renovador. "Me echan de un lugar del que ya me había ido".

Junto a Soria, el respaldado presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, compartía la misma mesa, en un microestadio de Ferro colmado como nunca, con el delegado albertista, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el cristinista, el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro. Con la ausencia del Jefe de Estado y su Vicepresidenta, invitados por una moción del consejo nacional, ambos funcionarios fueron los encargados de trasladar el pedido de unidad y tranquilidad para las internas que se vendrán en el Justicialismo para renovar la cúpula en Mayo. La ausencia del chaqueño Jorge Capitanich, autoproclamado postulante, descomprió los ánimos para la posible reelección de Gioja.

Como presidente del Partido #Justicialista distrito #RíoNegro, hoy informé en el marco del Congreso Nacional de nuestro partido, que el Tribunal de Disciplina me ha notificado respecto del inicio del proceso disciplinario que lleva a la #expulsión del señor Miguel #Pichetto pic.twitter.com/I7e6GdVAOm — Martin Soria (@SoriaEnAccion) March 5, 2020

El trío conocía el anuncio de Soria, avalado a pesar de que ese fuera el título del Congreso en lugar del pretendido llamado a la unidad, la misma que se enarboló en el mismo mitín de 2019 cuando se abrieron las puertas a la extinta Alternativa Federal, la primer invitación formal a Sergio Massa.

Otros, en cambio, se desayunaron con la novedad en vivo. "Hay peronistas que están hoy en Cambiemos y que queremos repatriarlos y esto no ayuda", reprochaban, por ejemplo, ciertos bonaerenses. Magnánimo, el PJ de esa provincia ideó una "amnistía" en 2017 para, dos años después, rescatar a dirigentes contra los que compitieron en las legislativas.

Con un tibio operativo clamor para que Alberto Fernández asuma la jefatura partidaria, esbozado primero por el ministro Agustín Rossi, la Casa Rosada auspició con cónclave que derive en una lista de unidad para las internas que renovarán su cúpula, reorganizada sobre el nuevo esquema de poder territorial. La presentación de las candidaturas será el 30 de marzo.

Para eso habían sido convocados el millar de congresales de todo el país, que esta vez contó con los enviados del cordobés Juan Schiaretti y los salteños que ahora dirimen su jefatura política con un Juan Manuel Urtubey viviendo en España.

"Ahora falta Urtubey", reclamaron algunos de ellos ante el anuncio de Soria, una movida para hacerse fuerte en Río Negro. En el PJ insisten que la venganza empezará y terminará con Pichetto.