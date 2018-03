El PJ excluye al FMI del proyecto de ley que limita la emisión de deuda

Luego de dos intentos fallidos, el peronismo logró finalmente anoche en el Senado dictaminar a favor del proyecto con el que pretendía condicionar cualquier emisión de deuda nacional a la aprobación del Congreso, aunque con una excepción clave: el Gobierno no tendrá necesidad de pedir autorización legislativa ni para la reestructuración de la deuda ni para endeudarse con organismos de crédito internacional de los que la Argentina forma parte. Es decir que podrá tomar préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo sin mayores obstáculos.

Con este cambio de último minuto, incluso los senadores de Cambiemos Federico Pinedo (PRO) y Julio Cobos (UCR) terminaron avalando el proyecto, que quince días atrás había sido concebido por los peronistas Miguel Pichetto (PJ-Frente para la Victoria) y Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal) como una forma de que los legisladores "garanticen los mecanismos, la utilización y sustentabilidad de los fondos derivados del endeudamiento" para que el Poder Ejecutivo no pueda "decidir unilateralmente" en la materia.

Con la nueva redacción, el salteño Rodolfo Urtubey anunció que el texto había alcanzado un altísimo consenso en la comisión, aun cuando gran parte de los objetivos originales quedaron desdibujados. De ello alertó el jujeño Walter Barrionuevo, del bloque PJ-FpV. "Esto me lo han dado hace una hora. ¿Estoy entendiendo bien lo que estoy leyendo? ¿Se exceptúan las operaciones con organismos internacionales de crédito? Pregunto para que sepamos lo que estamos votando", señaló.

Minutos antes, el presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina, de su mismo bloque, había leído a altísima velocidad los cambios al texto. La pausa que introdujo Barrionuevo lo hizo moverse incómodo en su silla. "Sí. Se exceptúan los organismos de los cuales el Estado argentino es parte. Es que son los que mejor tasa tienen, y tienen tasa fija. Lo que se quiere evitar es el sobreendeudamiento", atinó a responder.

Tras esa admisión, una senadora que había firmado el primer proyecto, la misionera Sandra Giménez, del PJ-FpV, anunció que retiraba su apoyo. "No me satisface el dictamen que se ha logrado en ese consenso que expresan. La excepción de la excepción de la excepción no respeta el espíritu con el que firmé originalmente", anunció. "Mi intención no era ver si se sobreemitía deuda, sino que la deuda cumpliera con las pautas de la República, que la información sea pública, saber quiénes son los bancos, los tenedores", lamentó. Fue la única voz disonante en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Economía.

Urtubey, por su parte, destacó otro cambio introducido al proyecto original para establecer que las empresas del Estado que deseen emitir deuda deberán presentar al Congreso "un plan anual financiero y de endeudamiento" y necesitarán una "ley específica sancionada en forma concomitante y simultánea" para salir a los mercados, aunque ello no operará para el endeudamiento comercial.

El oficialista Julio Cobos festejó la nueva redacción. "Hemos trabajado muy bien sabiendo que siempre hay que ceder si queremos encontrar el consenso. Llegamos a este texto que da la posibilidad de un gran acuerdo", destacó. Un escenario diferente del que había delineado el proyecto original, dos semanas atrás.