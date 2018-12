El PJ bonaerense rechaza posible desdoblamiento que alienta Vidal

Antes de alzar la copa, Fernando Gray aclaró que "a pedido de varios compañeros" iba a recuperar una bebida tradicional dejada de lado: la sidra. "Éste es el ultimo brindis del peronismo como oposición", auguró el flamante presidente de un PJ Bonaerense que promete olvidar la etapa "dialoguista", en un colmado salón del Centro Cultural porteño del Suterh.

El peronismo provincial se desayunó hoy con una entrevista a María Eugenia Vidal en Infobae. "No lo hablé con él (por Mauricio Macri), quedé con Marcos (Peña) en que lo íbamos a charlar en febrero", anticipó una próxima definición la gobernadora al eventual adelantamiento de los comicios en la provincia. "Es una farsa, no podemos permitir el desdoblamiento que cuesta $ 3 mil millones en una provincia donde los chicos no tienen para comer", reprochó Gray. Como ya contó este diario, realizar por su cuenta los comicios le costaría a Vidal al menos $ 2800 millones.

Su compañero, con el que hizo el enroque de puesto, Gustavo Menéndez (Merlo), insistió con la misma lectura económica pero también, ante este medio, criticó la intencionalidad política. "(Vidal) se quiere sacar el lastre", sostuvo, en obvia referencia a un Macri aún golpeado en las encuestas.

Claro está que sin boleta presidencial para un efecto arrastre, confrontando a una instalada Vidal, al PJ le preocupa el posible desdoblamiento. "Nuestros candidatos solos miden 15 puntos", admiten.

Aplaudieron el pronóstico de retomar el poder, entre otros, la mayoría de los intendentes justicialistas del Conurbano, gremialistas como Hugo Moyano y Héctor Daer; y diputados como Daniel Scioli, Felipe Solá y Cristina Álvarez Rodríguez.

El máximo referente del kirchnerismo presente fue Axel Kicillof. No pareció casual: está caminando la provincia para medirse como precandidato a gobernador. Se cruzó con los que miden los alcaldes: el lomense Martín Insaurralde y los matanceros Verónica Magario y Fernando Espinoza.

Máximo Kirchner fue invitado pero viajó a La Plata para un postergado acto. Su madre, que en paralelo recibió en el Instituto Patria a un pequeño grupo de intendentes, encabezados Alberto Descalzo (Ituzaingó). Al PJ le escribió una carta. En el acto la leyó la presentadora Any Ventura: "Sólo el trabajo conjunto y la inteligencia colectiva de nuestro espacio político, que debe ser capaz de convocar a otros, puede revertir esta verdadera tragedia que padece el pueblo argentino con el gobierno de la Alianza Cambiemos", escribió Cristina Fernández de Kirchner. "Sin mezquindades, sin egolatría, sin peleas inconducentes y reconociendo las limitaciones de cada uno y de cada una", agregó la senadora de Unidad Ciudadana.